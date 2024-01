Klawiatura w Windows ulegnie zmianie pierwszy raz od 30 lat!

Czasami dochodzi do zmian, które po prostu wydają się dziwne. Ta jest podobna, ponieważ klawiatura w Windows ulegnie zmianie pierwszy raz od ponad trzech dekad. Jak poinformował Microsoft na swoim blogu, urządzenia z Windows 11 zyskają nowy, dedykowany AI przycisk.

Klawiatura w Windows zmieniona pierwszy raz od trzech dekad

Zbliżają się tragi technologiczne CES 2024, na których wiele firm zaprezentuje swoje najnowocześniejsze rozwiązania czy urządzenia, które mają wprowadzić coś ciekawego do świata technologii. Microsoft również należy do tego grona.

Układ klawiszy w Windows ulegnie zmianie pierwszy raz od 30 lat!

Gigant z Redmond od jakiegoś czasu pracował nad swoją sztuczną inteligencją i efekty tych prac zobaczymy już 9 grudnia, ponieważ właśnie wtedy startują tragi w Las Vegas. Zmiany będą spore, ponieważ jak się okazuje, klawiatura w Windows po raz pierwszy raz od trzech dekad zostanie zmieniona. Pojawi się dedykowany przycisk Copilot AI.

Przycisk Copilot będzie działał na takiej samej zasadzie jak “start”, przy czym będzie on oferował dostęp do sztucznej inteligencji.

Microsoft stawia na sztuczną inteligencję

Microsoft w ostatnim roku mocno naciska na rozwój SI, dlatego też kolejnym krokiem było wdrożenie tego rozwiązania do urządzeń firmy. To jednak dzieje się bardzo szybko, ponieważ Copilot AI nie jest jeszcze oficjalnie dostępny w Europie. Mimo wszystko gigant technologiczny zadecydował, że dedykowany przycisk trafi do komputerów z Windows 11.

Przycisk Copilot AI będzie działał podobnie jak klawisz “start”, który przecież każdy doskonale zna. Po jego naciśnięciu użytkownik zyska dostęp do sztucznej inteligencji. Microsoft twierdzi, że jest to “wielki krok w kierunku rozwoju systemu Windows, a Copilot będzie drzwiami do SI na każdym komputerze PC”. Pierwsze urządzenia z tym klawiszem pojawią się w sprzedaży tej wiosny.

Źródło: Microsoft