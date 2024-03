Kolejna odsłona hitu Samsunga w drodze! Fani czekają!

Południowokoreański powoli szykuje się do odsłonięcia nowych “składaków”, jednak to ani Galaxy Z Fold6, ani Galaxy Z Flip6 nie wzbudzają takich emocji, jak Samsung Galaxy S24 FE. Szykuje nam się kolejna odsłona hitu Samsunga! Kiedy ma odbyć się rzekoma premiera?

Kolejna odsłona hitu Samsunga w drodze

Kiedy Samsung zaprezentował bardziej budżetową wersję swojego flagowego modelu, nikt nie spodziewał się, że stanie się on tak wielkim hitem. Model FE, czy Fan Edition, oferował podobną specyfikację, co nominalny model i niższą cenę. Pierwszą generacją był Galaxy S20 FE, dlatego też fani z niecierpliwością oczekują na kolejną generację tego modelu.

Pierwsza generacja modelu Fan Edition, czyli Samsung Galaxy S20 FE. Fot. MenWorld

Wielce prawdopodobne jest to, że 10 lipca odbędzie się kolejne wydarzenie Galaxy Unpacked 2024. Podczas tej konferencji główna uwaga zostanie skupiona na kolejnej generacji składanych smartfonów południowokoreańskiego producenta. Istnieją przesłanki, że producent pracuje już nad modelem Samsung Galaxy S24 FE, który ma być mocniejszy niż kiedykolwiek.

Samsung Galaxy S24 FE będzie mocniejszy niż podstawowy model S24

Samsung Galaxy S24 FE to model, na którego czekają fani marki na całym świecie. Rzekomo urządzenie to, ma być mocniejsze niż podstawowy model z najnowszej serii Galaxy S24. Poprzednie generacje FE, choć nieznacznie, były słabsze od podstawowego Galaxy. Przecieki sugerują, że oba urządzenia będą do siebie podobne – tak twierdzi Connor Bhai, leaker odpowiedzialny za te informacje.

Galaxy S24 FE ma nie być najsłabszym z rodziny, jednocześnie będąc najtańszym. Premiera Samsung Galaxy S24, S24+ oraz Galaxy S24 Ultra. Fot. MenWorld

Według leakera, Samsung Galaxy S24 FE będzie prawdopodobnie wyposażony w 6,1-calowy wyświetlacz AMOLED (tutaj nie ma pewności). Z początku Connor twierdził, że telefon, w zależności od rynku, będzie napędzany procesorem Sanpdragon 8 Gen 3 lub Exynosem 2400. Później oznajmi, że istnieje prawdopodobieństwo, że telefon będzie oferował autorski procesor giganta na każdym rynku.

Do rodziny Galaxy S24 w ciągu kilku miesięcy dołączy Samsung Galaxy S24 FE. Fot. MenWorld

Przecieki sugerują także, że telefon ma oferować 12 GB pamięci RAM LPDDR5X, 128 GB pamięci UFS 3.1 lub 256 GB UFS 4.0, a także baterię o pojemności 4500 mAh. Connor nie podał żadnych informacji na temat aparatów, co może sugerować, że właśnie tam pojawią się “cięcia”. Samsung Galaxy S24 FE ma być przecież najtańszym smartfonem z rodziny Galaxy S24, więc gdzieś muszą się one pojawić.

Premiera tego urządzenia przewidywana jest w okolicach października, choć podczas lipcowego Galaxy Unpacked 2024 mogą pojawić się pierwsze oficjalne przesłanki na temat Galaxy S24 FE.

