Kombi do 30 tysięcy złotych. Jaki model kupić?

Auta typu kombi to modele, które oferują nie tylko wygodę i przestrzeń bagażową, ale również są bardzo funkcjonalne. Samochody te kupuje się przede wszystkim z myślą o rodzinie. Żaden singiel nie popatrzy w stronę kombi z takim samym pożądaniem jak na auto sportowe. Jeśli więc dopadł was wiek, w którym na auto patrzycie przez pryzmat tego czy podczas wyjazdu na wakacje pomieścicie walizkę żony, dzieci i swoją, to takie nadwozie będzie słusznym wyborem. Jaki jednak model wybrać? W naszym zestawieniu pomożemy ci znaleźć kombi do 30 tysięcy złotych!

Kombi do 30 tysięcy złotych – VW Passat B7

Nasze zestawienie „Kombi do 30 tysięcy złotych” zaczynam chyba od auta, przy którym bardzo trudno się pomylić. Co prawda nie jest to legendarny Passat B5, jednak Volkwagen Passat B7 to auto godne polecenia i zaufania. Model B7 produkowany był od 2010 do 2014 i w tych pieniądzach na pewno znajdziemy auto, którym będziemy cieszyć się przez lata. Passat B7 dostępny jest w szerokiej gamie jednostek napędowych, jednak specjaliści jednogłośnie głoszą – najbardziej bezawaryjny jest silnik wysokoprężny 1.6 TDI o mocy 105 KM. I to właśnie na niego proponowałbym postawić, ponieważ modele z silnikiem 2.0 TDI były i są dość problematyczne. Oczywiście nie wrzucamy wszystkich do jednego worka, ale 1.6 TDI jest znacznie bezpieczniejszym wyborem.

Volkswagen Passat B7 z silnikiem 1.6 TDI o mocy 105 KM jest w dalszym ciągu dynamicznym samochodem, który przede wszystkim cechuje się bardzo oszczędnym spalaniem paliwa. Auto jest przestronne i wygodne, a pojemność bagażnika to około 603 litry. Przeglądając oferty na popularnych serwisach możemy złapać egzemplarz z bogatym wyposażeniem. Ceny ładnych i zadbanych egzemplarzy zaczynają się już od około 23 tysięcy złotych.

Skoda Superb II

Skoda Superb II to auto, które oferuje niesamowitą przestrzeń wewnątrz kabiny oraz w bagażniku. Auto idealnie sprawdzi się w przypadku większych rodzin. Bez żadnego zawahania mogę już powiedzieć, że czeski odpowiednik Volskwagena Passata B6 jest najbardziej przestronnym samochodem w swojej klasie. To jest największa zaleta tego modelu. Pojemność bagażnika w Superbie III? 633 litry! Auto, z racji tego, że określane jest „wyższą klasą średnią” oferuje wysoką jakość wykonania wnętrza oraz bardzo dobrej klasy materiały, które wykorzystano do jego wykończenia. W kwestii wyposażenia jest bardzo dobrze, ponieważ w takich pieniądzach możemy zakupić auto z automatyczną klimatyzacją, napędem na cztery koła, rozbudowanymi multimediami (np. w centralnym miejscu kokpitu pojawi się kolorowa nawigacja).

Decydując się na Skodę Superb II warto celować w silnik, który owiany jest legendarną sławą, czyli 1.9 TDI. Mowa tutaj o jednostce o mocy 105 KM. Auto napędzane tym silnikiem jest przede wszystkim bardzo oszczędne, ale nie można zapomnieć o wytrzymałości. Memy i historie na temat tej jednostki nie wzięły się z niczego, bo silnik ten bardzo trudno zajechać. Jeśli jednak celujemy w benzynowy silnik, to Skoda oferowała model Superb II w pakiecie z jednostką 1.4 TSI o mocy 125 KM. Cechują się one bezawaryjnością i przystępny spalaniem. Superba drugiej generacji możemy kupić już za około 25 tysięcy PLN.

Kombi do 30 tysięcy złotych – Volvo V70 III

Volvo to marka, która cieszy się bardzo dobrą opinią wśród kierowców, dlatego też w zestawieniu „Kombi do 30 tysięcy złotych” znajdziemy bardzo udany model Volvo V70 III generacji. Trzecia generacja tego do bólu poprawnego kombi produkowana była od 2007 do 2016 roku. Auto szwedzkiej marki może nie zachwyca pod względem designu, ale kupując ten model stawiamy na bezpieczeństwo i bezawaryjność. W przypadku tego auta nie musimy martwić się większą awaryjnością poszczególnych jednostek napędowych, ponieważ wszystkie silniki tej generacji Volvo V70 były bardzo udane. W cenie do 30 tysięcy złotych możemy znaleźć auto z silnikiem wysokoprężnym 2.0 D, który generuje moc 136 KM. Jednostka ta charakteryzuje się dynamiką i bardzo dobrymi wynikami spalania.

Pod względem wykończenia czy wyposażenia, Volvo V70 III generacji prezentuje się bardzo dobrze. Auto może oferować nawigację, świetnie grające nagłośnienie, dwustrefową klimatyzację oraz oczywiście systemy bezpieczeństwa, z których słynie szwedzka marka. Materiały użyte przy wykończeniu wnętrza są wysokiej jakości, jednak są też twarde. Twardość jednak rekompensowana jest wytrzymałością. Pojemność bagażnika w tym modelu wynosi 575 litrów. Ceny tego modelu zaczynają się od 20 000 PLN.

Alfa Romeo 159

Zestawienie bez pięknej włoszki? No nie bardzo, dlatego też musiała się tutaj pojawić niepowtarzalna Alfa Romeo 159. Imię marki w dalszym ciągu cierpi z powodu awaryjności swoich aut w latach 80. i 90. Dla osób, które rozglądają się za Alfą to dobra wiadomość. Dla tych, którzy chcą ją sprzedać już nie. Ale ja nie o tym. Alfa Romeo 159 nawet po 16 latach od premiery, w dalszym ciągu zachwyca pod względem designu, a wersja kom… sportwagon jest jednym z najładniejszych aut jeżdżących po drogach. Auto nie ma problemów z korozją, oferuje bardzo precyzyjne i przyjemne zawieszenie. Niestety, jest to samochód, który nie może pochwalić się przestronnością, a pojemność bagażnika wynosi w nim jedynie 445 litrów. To zdecydowanie mniej niż w innych modelach przedstawionych w naszym zestawieniu „Kombi do 30 tysięcy złotych”.

W kwestii silników mamy dość duży wybór, jednak zdecydowanie najlepszym będą jednostki wysokoprężne. Pod maską znajdziemy czterocylindrowe silniki od Fiata. Jeśli celujemy w oszczędność i dynamiczność to dobrym wyborem będzie model z jednostką 1.9 JTDm 150 KM lub 2.0 JTDm 170 KM. Jeśli jednak macie gdzieś oszczędność i uważacie, że Alfa z „klekotem” pod maską to nie Alfa, to szukajcie silnika 3.2 JTS V6. Ceny naprawdę ładnie utrzymanych aut to około 22 tysiące wzwyż.

Kombi do 30 tysięcy złotych – Toyota Avensis III

Toyota to marka, która słynie z niezawodności i tak samo jest w przypadku Toyoty Avensis trzeciej generacji. Model ten może nie przyciąga wzroku swoją dość ociężałą sylwetką, jednak z pewnością odpłaci się nam bezawaryjną pracą. Auto zadebiutowało w 2008 roku, a jego produkcję zakończono po dziesięciu latach. W przeciągu dekady, Avensis doczekał się dwóch face-liftingów. W cenie do 30 tysięcy złotych znajdziemy model po pierwszej modyfikacji. Auto oferowane było w zróżnicowanej gamie wyposażenia, dlatego też jest w czym wybierać. W przypadku pojemności bagażnika Toyoty Avensis III mówimy tutaj o litrażu na poziomie 509 litrów. W środku znajdziemy dużo miejsca, zwłaszcza na tylnej kanapie.

Jeśli chcecie kupić Toyotę Avensis III generacji z silnikiem diesla, to zrezygnujcie z tego pomysłu. Auta wyposażone w silniki wysokoprężne D4-D miały bardzo poważną wadę fabryczną – uszkodzeniu ulegały tuleje cylindrów. W tym przypadku zdecydowanie lepszym wyborem będą jednostki benzynowe, a konkretnie motor o pojemności 1.8-litra i mocy 147 KM. Silnik ten oferuje dynamiczność, jednak też wyższe spalanie (ok. 9 litrów/100km). Mocniejszym, ale bardziej paliwożernym silnikiem jest jednostka 2.0-litra o mocy 152 KM. Toyota Avensis III w bogatym wyposażeniu to auto, którego ceny zaczynają się od około 26 tysięcy złotych.

Ford Monedo MK4

Nasze zestawienie „Kombi do 30 tysięcy złotych” kończymy na bardzo rzetelnym, wygodnym i dobrze prezentującym się samochodzie, czyli Ford Mondeo MK4. Historia modelu Mondeo powoli dobiega końca. Ostatnie auta z tej serii zakończą produkcję w 2022 roku, jednak wkład Forda Mondeo w historię motoryzacji jest nieokreślony. Ford Mondeo MK4 zadebiutował w 2006 roku i doczekał się jednego liftingu. Auto w dalszym ciągu prezentuje się bardzo dobrze, oferuje świetne wykonanie i bogate wnętrze. W przypadku modelu kombi, pojemność bagażnika wynosi 554 litry.

Jaki wybrać silnik? W Fordzie Mondeo MK4 znajdziemy szeroką gamę jednostek napędowych. Najlepszym wyborem będzie wysokoprężny silnik, który bez problemu da sobie radę z tym dużym autem. Mowa tutaj o jednostce 2.2 TDCi, która pomimo zastosowania większej ilości elektroniki, psuje się zdecydowanie rzadziej niż inne jednostki. Jeśli jednak celujemy w MK4 z silnikiem benzynowym, to słusznym wyborem będzie jednostka 2.0 Duratec, opracowana przy współpracy z Mazdą. Silnik ten posiada wytrzymały łańcuch rozrządu i pośredni wtrysk paliwa. Ceny modeli Mondeo MK4 zaczynają się od 20 tysięcy.

