Pierwsze auto – co kupić, na co zwracać uwagę?

Pierwsze auto to niezwykle ważna rzecz w życiu każdego młodego miłośnika motoryzacji. Przecież każdy z nas, już od małego tylko wyczekiwał na moment, w którym wsiądzie do swojego samochodu i pojedzie w “siną dal”. Jest to nieopisane uczucie. Jeśli więc dopiero co zdałeś egzamin na prawo jazdy i uzbierałeś określoną kwotę, za którą chcesz kupić swoje pierwsze auto to dobrze trafiłeś. W dzisiejszym artykule postaram się pokazać Ci jakie wybrać auto do 5 tysięcy złotych i 10 tysięcy złotych, który będzie idealnym wyborem jako pierwszy pojazd.

Nie kupuj emocjami, tylko rozumem

Przeglądając popularne serwisy, na których można kupić auto, pewnie natrafiłeś się na pełno ogłoszeń, które na pierwszy rzut oka są “ofertami życia”. Stan igła, jeżdżone tylko do kościoła, trzymany pod kocem, jeździła tylko kobieta – znam to, bo sam przez to przechodziłem. Wybranie samochodu to nie jest prosta rzecz, bo przecież nie będziesz jeździł byle czym. Szukając auta dla siebie patrzyłem dosłownie na wszystko – czy ma komputer pokładowy, kierownicę wielofunkcyjną, radio fabryczne, tempomat i inne tego typu elementy wyposażenia, które sprawią, że to pierwsze auto będzie idealne. I w końcu na takie trafiłem, ale nie zadowoliła mnie pierwsza oferta, z którą się spotkałem. Samochodu dla siebie zacząłem szukać kilka miesięcy przed zebraniem na niego określonej kwoty.

Ty też nie powinieneś rzucać się na pierwsze auto, które znajdziesz, bo “właśnie to jest to, lepszego nie będzie”. Przeglądnij pozostałe oferty, poszukaj czegoś innego, bo kupując je pod wpływem emocji możesz nadziać się na przysłowiową minę. Dlatego, jeśli zdecydujesz się pojechać i oglądnąć auto z ogłoszenia nie jedź sam. Poproś doświadczonego kierowcę – tatę, wujka, dziadka, kumpla. Kogoś, kto zna się na autach. Być może masz znajomego mechanika, który pojedzie z Tobą i dokładnie sprawdzi pojazd, którym się zainteresowałeś. Osoba o trzeźwym spojrzeniu na pewno się przyda, bo dobrze wiemy, że w takich sytuacjach kierujemy się emocjami, a nie zdrowym rozsądkiem.

Jakie powinno być pierwsze auto?

Wybierając swoje pierwsze auto powinieneś wybrać samochód, na którym po prostu nauczysz się jeździć. Wszyscy są zgodni, że zdanie prawa jazdy, a nabycie umiejętności dobrej jazdy to dwie różne rzeczy. Kilkadziesiąt godzin za kierownicą “L-ki” nie robi z nikogo kierowcy. Doświadczenia nabieramy wraz z jazdą, pokonując kilometry, ucząc się na własnych błędach i obserwacjach. Pierwszy samochód powinien więc nauczyć jazdy, będzie funkcjonalny, a jego koszty eksploatacyjne będą niskie. Idealnie byłoby, gdyby nie był awaryjny, ale przy tańszych samochodach jest to loteria. Wszystko zależy od tego, jak dbali o dany pojazd poprzedni właściciele.

Poniżej znajdziecie listę aut do 5 i 10 tysięcy złotych, które moim zdaniem idealnie nadają się jako pierwszy samochód. Są raczej bezawaryjne, bezpieczne i będą świetnym „sprzętem” do zdobywania doświadczenia.

Auto do 5 tysięcy złotych – jakie pierwsze auto do takiej kwoty?

Renault Clio II

Jednym z największych sukcesów francuskiego koncernu jest z pewnością Renault Clio II. Jest to samochód niezwykle popularny. Nie bez powodu. Clio nie jest drogie w eksploatacji, dlatego też jest świetnym wyborem na pierwsze auto. Co prawda nie prezentuje się jak młodzieżowy wóz, jednakże „pierwsza fura” powinna być przede wszystkim bezawaryjna. Kiedy jednak coś się zepsuje, to części zamienne do Clio nie kosztują fortuny. Do atutów Renault Clio II należy zaliczyć konstrukcję tylnego zawieszenia. Prosta belka skrętna jest wytrzymała, a jej regeneracja jest względnie tania. Oczywiście, model ten nie ustrzegł się wad, ponieważ pierwsze egzemplarze zjeżdżające z linii produkcyjnej borykały się z problemami instalacji elektrycznej.

Jeśli zdecydujesz się na zakup Clio to wybieraj jedynie jednostki benzynowe, a głównie silnik 1.2 16V. W silnikach diesla (1.5 dCi) awarii ulegał układ wtryskowy lub panewka lubiła się obracać, kiedy właściciel nie wymieniał na bieżąco oleju. Renault Clio II to model, który może pochwalić się wysokim komfortem jak na swoje gabaryty i jest bardzo dobrze wyposażonym samochodem. Auto w dobrym stanie można kupić w okolicach 5 tysięcy złotych.

Auto do 5 tysięcy złotych – może Renault Clio?

Opel Astra II

Niemieckie auta od zawsze kojarzyły się nam z solidnością i niezawodnością. Tak właśnie jest w przypadku drugiej generacji Opla Astry. Model ten może nie zachwyca swoim wyglądem, ale też nie należy do samochodów, które “biją po oczach”. Auto jest po prostu poprawne, i to do bólu, dlatego kupując pierwszy samochód powinniśmy zastanowić się nad wyborem Astry. To co przemawia za tym modelem to oczywiście niewielkie koszty eksploatacji. W razie awarii można naprawić samochód niskim nakładem. Najlepszą opcją będzie zakup z jednostką benzynową, ponieważ świetnie współpracują one z instalacją gazową.

Typowym problemem tych jednostek, jest jednak wysokie zużycie oleju. Jednostki diesla (1.7 TD/2.0 DI) charakteryzują się wysokim spalaniem, nie oferują wysokich osiągów i koszty naprawy są wysokie. Z częściami zamiennymi do Astry nie będzie żadnego problemu, ponieważ auto było i jest niezwykle popularne. Egzemplarze z połowy 2001 roku posiadały ocynkowane nadwozie, więc nie mają problemów z korozją.

Auto do 5 tysięcy złotych – sprawdzona, solidna Astra?

Volkswagen Golf IV

Co to za zestawienie bez poczciwego Golfa? Na temat tego samochodu powstało wiele… memów, jednak nie można odmówić mu tego, że jest autem nie do zajechania. Coś co jest jednocześnie błogosławieństwem, jest również przekleństwem auta VW. Dlaczego? Na rynku znajdują się modele, których przebieg wynosi ponad 500 tys. kilometrów. Przy takiej eksploatacji pewne jest to, że wiele elementów zawieszenia, silnika i układu hamulcowego jest po prostu do wymiany. Tak duże przebiegi tyczą się głównie silników diesla – popularnych TDI. Dlatego jeśli rozglądamy się za Golfem, to bezpieczniejszym wyborem zdecydowanie będzie wersja benzynowa.

Polecaną jednostką jest silnik 1.6 8V, czyli prosta konstrukcja, do której bez problemu można podpiąć instalację gazową, co jeszcze bardziej przeniesie się na oszczędności. Odradzam silnik 1.6 FSI, który z racji swojej skomplikowanej budowy (bezpośredni wtrysk paliwa) nie jest przystosowany do współpracy z LPG. Na rynku znajduje się dużo części zamiennych do auta, a nadwozie jest odporne na korozję. W cenie do 5 tysięcy można wyhaczyć ładny i zadbany egzemplarz.

Auto do 5 tysięcy złotych – Golf IV – król polskich dróg… zaraz po Passacie, rzecz jasna

Skoda Octavia I

To zdecydowanie największy samochód w naszym zestawieniu. Skoda Octavia I to jeden z najpopularniejszych modeli w historii marki i z pewnością jeden z najważniejszych. Auto bazuje na płycie z Golfa IV, jednak jest zdecydowanie większe, tańsze i znacznie prościej znaleźć egzemplarz z polskiego salonu z udokumentowanym przebiegiem. Najbardziej polecanym egzemplarzem jest ten wyposażony w silnik benzynowy 1.6 8V – współpracuje z instalacją LPG, jest tani w eksploatacji i niezwykle trwały. Jeśli interesują was diesle, to w tym przypadku polecany jest silnik 1.9 SDI, czyli wolnossąca jednostka, oraz 1.9 TDI VP z pompą wtryskową. Te dwa silniki określane są mianem nieśmiertelnych, jednak ich przebiegi często zaczynają się od 500 tys. kilometrów i idą w górę.

Skoda Octavia I jest wręcz odporna na rdzę, dlatego warto zwrócić na nią uwagę. Samochód produkowany był aż do 2010 roku, stąd też wysoka rozbieżność cenowa. Niemniej jednak w cenie do 5 tysięcy złotych można znaleźć dobrze utrzymany egzemplarz.

Auto do 5 tysięcy złotych – Octavia I to spory, wygodny sedan

Auto do 10 tysięcy złotych – połączenie wygody i stylu?

BMW Serii 3 E46

Pułap pierwszego auta do 10 tysięcy złotych zaczynamy od kultowego BMW serii 3 E46. Model ten chyba jest najbardziej pożądanym samochodem wśród młodych kierowców, którzy poszukują auta nie tylko funkcjonalnego, ale również stylowego. E46 tego z pewnością nie można odmówić. Model ten prezentuje się sportowo, a przecież każdy młody kierowca chce, aby jego auto wyglądało jak najbardziej “cool”. Samochód może pochwalić się wysoką jakością materiałów wnętrza, świętym prowadzeniem i przyczepnością. Decydując się na zakup BMW musimy pamiętać, że to… BMW, czyli marka premium, dlatego też koszty naprawy nie będą należały do najniższych.

Co do silników w BMW serii 3 E46 najlepszym wyborem będzie benzynowe 1.8 (105 KM) lub 2.0 (125KM). Charakteryzują się one niższym spalaniem i mniejszymi kosztami eksploatacji, niż mocniejsze jednostki. Wybierając jednak E46 musimy mieć na uwadze fakt, że auto, z racji tego, że posiada napęd na tył nie było “pieszczone i trzymane pod kocem”, a brzydko mówiąc “ujeżdżane”. Przebieg też może okazać się niezgodny z prawdą, jednak to nie zmienia faktu, że tak czy inaczej popularna „trójka” jest dobra i raczej bezawaryjna. O ile ktoś przed Wami rzeczywiście o nią dbał – czyt. serwisował na bieżąco.

Auto do 10 tysięcy złotych – BMW Serii 3 to ciekawa propozycja

Volkswagen Passat B5

To może król polskich szos, czyli Volkswagen Passat B5? Totalna legenda wśród polskich internautów. Auto jest bardzo komfortowe i przestronne, dlatego decydując się na Passata stawiasz na wygodę. Układ zawieszenia sprawia, że B5 prowadzi się bardzo precyzyjnie, ale elementy tylnego zawieszenia są wytrzymałe. Jak przystało na tak popularny model, największym problemem w tym przypadku jest zdecydowanie kwestia przebiegu i eksploatacja przez poprzednich właścicieli. Niestety, bardzo często zdarza się tak, że to co pokazuje komputer pokładowy nie jest zgodne z rzeczywistością. O tym, że niekoniecznie ktoś dbał o Passata nawet nie wspominam.

Jeśli jednak ma być to B5, to oczywiście najlepszym wyborem będzie jednostka diesla, czyli 1.9 TDI, które pomimo wysokich przebiegów nie przysparza większych problemów. Silniki te są po prostu nieśmiertelne. Jeśli jednak celujesz w silnik benzynowy, to dobrym wyborem będzie jednostka 2.0 8V 120 KM, która świetnie współpracuje z instalacją LPG.

Auto do 10 tysięcy złotych – wygodny, przestronny, niedrogi w utrzymaniu… Passat B5

Toyota Corolla E12

Hatchback w kwocie do 10 tysięcy? Toyota Corolla E12. Dziewiąta generacja samochodu japońskiej marki to zdecydowanie jeden z najlepszych wyborów. Model ten nie tylko prezentuje się bardzo dobrze, jest wygodny i posiada wytrzymałe zawieszenie, ale przede wszystkim oferuje bezawaryjne silniki. Jednostki benzynowe wyposażone są w łańcuch rozrządu, co eliminuje koszty wymiany całego układu. Podstawowy silnik benzynowy ma 97 KM. To właśnie 1.4 jest świetnym wyborem, dla osoby, która dopiero co zdała egzamin na prawo jazdy.

Jeśli jednak interesuje Cię motor diesla, to najlepszym wyborem będzie jednostka 2.0 D-4D o mocy 90, 110 lub 116 KM. Corolla E12 posiada jednak kilka mankamentów – oryginalne części Toyoty są dość drogie, a auto może miewać problemy korozją. Najczęściej atakowała ona progi i błotniki, a starsze egzemplarze miały sporadyczne problemy z blokowaniem się zacisków hamulcowych. Bezawaryjność jednak przemawia za Toyotą Corollą E12 i w kwocie do 10 tysięcy można znaleźć naprawdę świetny samochód.

Auto do 10 tysięcy złotych – Corolla to tani i solidny hatchback

Alfa Romeo GT

Nasze zestawienie propozycji aut do 10 tysięcy złotych kończymy włoskim akcentem – Alfa Romeo GT. Wiem, że samochody pochodzące z włoskiego koncernu mają mieszaną opinię, ale jak w większości przypadków jest ona mocno naciągana. Alfa Romeo GT to sportowe coupe, czyli styl nadwozia najbardziej pożądany przez młodego kierowcę. Auto zostało zaprojektowane przez legendarne studio Bertone, dlatego też prezentuje się tak stylowo. Decydując się na Alfę nie tylko stawiasz na styl, ale również na wygodę.

W cenie do 10 tys. złotych można dorwać świetnie wyposażone egzemplarze. Jeśli chodzi o silniki, to najbardziej bezawaryjną i oszczędną jednostką, oferującą jednocześnie dobre osiągi jest 1.9 JTD o mocy 150 KM. Auto oferowane było z pięcio- lub sześciostopniową skrzynią manualną. Zdecydowanie odradzam automatyczną skrzynie SaleSpeed, która jest bardzo awaryjna.

Auto do 10 tysięcy złotych – Alfa GT to przede wszystkim styl

Jeśli mielibyście polecić auto, które byłoby odpowiednim wyborem dla młodego kierowcy, to jaki samochód byście wybrali i dlaczego? Jestem ciekaw waszego zdania na ten temat.