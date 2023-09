Koniec kariery Lewandowskiego zbliża się nieubłaganie. Najlepszy polski piłkarz w ostatnim wywiadzie dla niemieckiego dziennika “Bild” zdradził, kiedy zakończy swoją przygodę z piłką. Wiek robi swoje i pomimo tego, że polski napastnik w dalszym ciągu bryluje formą fizyczną koniec, jest bliżej, niż nam się wydaje.

Koniec kariery Lewandowskiego blisko

Robert Lewandowski w swojej karierze klubowej zdobył wszystko, co możliwe do zdobycia. Ma na swoim koncie tytuły mistrza kraju każdej ligi, w której grał, zdobył Ligę Mistrzów czy Superpuchar Europy i w kwestii indywidualnej jest jednym z najlepszych piłkarzy w historii. Jego seniorska kariera trwa od 2005 roku. Po 18 latach kapitan reprezentacji Polski zdradza, kiedy nastąpi jej koniec.

Koniec kariery Lewandowskiego blisko. Piłkarz zdradził kiedy! Fot. MenWorld

W wywiadzie dla dziennika Bild Lewandowski przyznał, kiedy zakończy swoją karierę piłkarską. W tej rozmowie wyznał, że “są to jego ostatnie 2-3 lata” kariery, dlatego też “chce się nią nacieszyć”. W ostatnim czasie było to jednak trudne, ponieważ atmosfera i wyniki reprezentacji Polski z pewnością na to nie pozwalają.

Legendarna kariera polskiego piłkarza

Robert Lewandowski ma już 35-lat i dla sportowca jest to czas, który mocno zbliża go do emerytury. Polski napastnik, który obecnie gra w FC Barcelonie rozpoczął swoją profesjonalną karierę seniorską w 2005 roku, kiedy to reprezentował barwy Delty Warszawa. W ciągu roku trafił do Znicza Pruszków, a w 2008 roku stał się zawodnikiem Lecha Poznań. Przez dwa lata wystąpił w barwach Kolejorza 58 razy, zaliczył 38 bramek i w 2010 roku zdobył tytuł Mistrza Polski

Lewandowski w klubowej piłce wygrał wszystko. Zupełnie odwrotnie można powiedzieć o karierze reprezentacyjnej. Fot. FC Barcelona

To właśnie z Poznania trafił on do Borussii Dortmund, z którą rozpoczął zdobywanie trofeów na niemieckich boiskach. Rok po zdobyciu mistrzostwa Polski zdobył swój pierwszy tytuł mistrza Niemiec z Borussią, a w kolejnym sezonie dołożył kolejny taki tytuł. Po czterech latach przeniósł się do Bayernu Monachium, gdzie rozpoczęła się jego dominacja – z tym klubem zdobył dziesięć tytułów mistrza Niemiec, triumfował w Lidze Mistrzów i pobił legendarny rekord Gerda Mullera (strzelił 41 bramek w sezonie). Obecnie gra w Barcelonie i w pierwszym sezonie w klubie z Katalonii zdobył tytuł króla strzelców ligi hiszpańskiej oraz tytuł Mistrza Hiszpanii.

Koniec kariery Lewandowskiego jest bardzo blisko. Czy według was jest on najlepszym polskim piłkarzem w historii?

