Koniec marek Cyfrowy Polsat i Ipla! Co dalej z klientami?

Nie, firmy te nie zbankrutowały. To po prostu bardzo przemyślany rebranding. Grupa Polsat Plus w ramach rebrandingu wprowadzi nowe nazwy: Polsat Box (zamiast Cyfrowego Polsatu), Polsat Box GO (zamiast IPLA) oraz Polsat GO. Nazwy te są bardzo neutralne, bowiem ani nie wnoszą niczego nowego, ani też nie niosą zbędnych kontrowersji.

Przyszła pora na zmiany

Prezes telewizji Polsat Stanisław Janowski tłumaczy, że jest to wynik dostosowania się do potrzeb oraz zwyczajów klientów. Wydaje mi się, że prawdziwy powód może być nieco inny. Tak czy inaczej, więcej nie zobaczymy obu kanałów. Polsat Box Go będzie darmowy dla obecnych abonentów, dzięki posiadanym przez nich pakietom.

Od kilku tygodni w sieci trwa kampania promująca nowy wizerunek Polsatu. Prowadzona jest pod hasłem „Kto rządzi?”. Prezes Telewizji Polsat Stanisław Janowski wyjaśnił znaczenie tego sloganu. Według niego chodzi o władzę i dowolność, którą będzie posiadać widz:

„Nasz przekaz w kampanii reklamowej do każdego mieszkańca Polski to: Ty rządzisz – nie jakaś firma czy marka, ale Ty – każdy indywidualnie podejmuje swoje własne decyzje. Rządzisz, bo konfigurujesz jak chcesz, wybierasz to, co lubisz, swobodnie łączysz, włączasz i wyłączasz, ustawiasz, zmieniasz, modyfikujesz. Bo masz coś najlepszego, najlepiej wybrałeś i decydujesz”

Nowe logotypy i hasło reklamowe

Nadawca wprowadza również nowe hasło reklamowe, które brzmi „Wybierz swoje wszystko”. Powiązane z nim logotypy zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego RP już w czerwcu tego roku. Przedstawiciele nadawcy podkreślają, że mogą jeszcze zmienić swój wygląd i proszą, aby nie brać ich za coś pewnego. Jest jedna rzecz, która już jest w docelowej formie. Mowa o głównym logotypie kanału operatora – Polsatu. Poniżej zestawiam wszystkie nowe loga.

Polsat Box GO

W przypadku Polsatu Box GO będzie dostępne 100 kanałów do wyboru w różnych pakietach. Znajdą się tam zarówno obecne kanały Polsatu, jak i innych nadawców. Polsat GO będzie oferować jedynie kanały własnej produkcji, które będą dostępne za darmo. To świetna okazja na przekonanie się do zmian i nowej platformy.

Według mnie może to być wielka zmiana na korzyść obu platform, jednak czy tak się stanie? Aby się o tym przekonać, musimy jeszcze poczekać.