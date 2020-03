Koronawirus atakuje – rząd Chiński kazał usunąć grę

Rząd Chiński nakazał usunięcie ze sklepu App Store (iOS) jak i wycofanie wersji na PC gry Plague Inc, która znajduje się na Steam. Jest to popularna, szczególnie wśród Azjatów gra – symulator pandemii. Z racji tego, że koronawirus rozprzestrzenia się chińskie władze zmusiły twórców tego tytułu do jego wycofania z terenu Chin. Według rządu gra zawiera treści, które są nielegalne w Chinach, co jest określone przez chińską administrację cyberprzestrzeni. Dlatego też Chińczycy przeglądając lokalny App Store nie odnajdą już Plague Inc.

Koronawirus w Polsce i na całym świecie

Niestety wirus jest poważnym zagrożeniem na całym świecie. COVID-19 pochłonął już tysiące ofiar i co gorsze, rozprzestrzenia się w zaskakująco szybkim tempie. Koronawirus w Polsce został odkryty dziś w Zielonej Górze. Jest to pierwszy przypadek zrażenia w naszym kraju. Wróćmy jednak do głównego tematu przewodniego tej aktualności. Brytyjskie studio Ndemic Creations stworzyło grę, która jest symulatorem pandemii. To tyłu dość stary, ponieważ jego premiera odbyła się w 2012 roku. Gracz ma za zadanie przygotowanie wirusa, który poprzez rozprzestrzenienie się będzie mógł… wymazać ludzkość. Musimy zarazić każdego człowieka, a przy okazji ominąć wszystkie próby zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa.

Chiński rząd poważnie podszedł do tematu Plague Inc

Chińczycy zdają sobie sprawę z powagi sytuacji. Koronawirus jest ogromnym problemem, który dotyka kolejne kraje. Dlatego też rząd chiński wymusił na Ndemic Creations całkowite usunięcie gry Plague Inc z lokalnego rynku. Autorzy tytułu nie wiedzą, czy chodzi o panujący na świecie COVID-19. Twórcy sugerują, aby gracze pamiętali o tym, że nadal jest to świat wirtualny, natomiast epidemia koronawirusa jest to realna sytuacja, która ma wpływ na ogromną ilość osób. Dlatego też zalecają, aby gracze nie sugerowali się grą, ponieważ nie jest to “twór” naukowy. Rzecz jasna Ndemic Creations informuje, aby osoby grające w Plague Inc pozyskiwali wiedzę na temat koronawirusa od lokalnych oraz globalnych organów do spraw zdrowia.