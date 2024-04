Korzystasz z Ubera? Szykuj się na 50 proc. podwyżki!

Jeśli korzystasz z Ubera, to musisz przygotować się na naprawdę ogromne podwyżki. Od czerwca, czyli momentu wejścia w życie przepisów dot. kierowców tego typu usług i konieczności posiadania polskiego prawa jazdy, przewiduje się, że wzrost cen przewozów może wzrosnąć nawet o 50 procent!

Nowe przepisy wprowadzą spore zmiany na rynku przewoźników

W czerwcu tego roku w życie wejdą przepisy, które mówią o konieczności posiadania polskiego prawa jazdy dla każdej osoby, która zarabia na życie, przewożąc ludzi za pośrednictwem takich usług, jak np. Uber. Wielu obcokrajowców straci więc pracę, chyba że uzyska polski dokument dający mu uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

Korzystasz z Ubera? Podróżowanie nim będzie zdecydowanie droższe. Fot. Unsplash/ Dan Gold

Nowe prawo wejdzie w życie 17 czerwca i wyrobić może je każdy obcokrajowiec, który pomimo braku polskiego obywatelstwa przebywa w Polsce przez przynajmniej 185 dni. Jak można się domyślić, cały proces wyrabiania takiego dokumentu nie trwa też krótko, a te wszystkie czynniki odbiją się także na klientach. Jeśli korzystasz z Ubera, to przygotuj się na spore podwyżki.

Sytuacja na rynku przewoźników mocno zmieni się wraz z nadejściem 17 czerwca.

Korzystasz z Ubera? Podwyżki będą ogromne

Prawo obowiązujące od czerwca 2024 roku wpłynie nie tylko na przewoźników, ale także na klientów popularnych usług zajmujących się rozwozem osób. W rozmowie z Dziennikiem Gazeta Prawna, dyrektor zarządzający ds. pasażerów w firmie Uber CEE, Michał Konowrocki, wypowiedział się na temat tego, jak cała ta sytuacja wpłynie na rynek przewoźników.

Szacujemy, że grozi nam odpływ od 15 do 30 proc. kierowców. To musi się przełożyć na czas oczekiwania na kurs i ceny dla pasażerów. – Michał Konowrocki, dyrektor zarządzający ds. pasażerów w Uber CEE.

Według szacunków Ubera z firmy odejdzie od 15 do nawet 30 procent kierowców. To oczywiście przełoży się na liczbę dostępnych pojazdów, co będzie równoznaczne z podwyżką cen. I te będą znaczne, ponieważ nieoficjalnie mówi się o tym, że mogą one nawet sięgnąć 50 procent!

Liczba kierowców spadnie nawet o 30 proc., co przeniesie się na wzrost cen w usługach typu Uber. Fot. Ketut Subiyanto, Pexels

