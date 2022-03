Okres wakacyjny zbliża się „coraz pewniejszym krokiem”. W związku z tym warto sprawdzić jakie kraje oferują podróże bez obostrzeń. Jeśli nie przyjąłeś preparatu, powinieneś przeanalizować bieżącą sytuację. Na szczęście, coraz więcej państw rezygnuje z obostrzeń. Sprawdźmy kraje bez szczepienia i testu na COVID-19.

Jeśli lubisz zwiedzać nowe miejsca, powinieneś znać aktualną listę krajów, które nie wymagają szczepień oraz testów na COVID-19. Oczywiście, o ile nie przyjąłeś preparatu. Co prawda, wiele państw korzysta z profilaktyki w formie testów, co według mnie jest akurat rozsądnym podejściem, jednak coraz większa liczba miejsc znosi dosłownie wszystkie wymogi. A to sprawia, że możliwe są podróże bez obostrzeń. Poznaj kraje bez szczepienia i testu na COVID-19, ale najpierw zachęcam do lektury artykułu, w którym prezentuję najlepsze pięciogwiazdkowe hotele w Polsce.

Kraje bez szczepienia i testu na COVID-19. Podróże bez obostrzeń

Portal Fly4Free zaprezentował listę państw, które pozwalają wjazd bez wykonywania testów na COVID-19. Zaznaczam, że chodzi tu o osoby niezaszczepione oraz zaszczepione. Są to głównie kierunki egzotyczne. Podróże bez obostrzeń oferują: Meksyk, Dominikana, Kostaryka, Arabia Saudyjska i Jordania. Wśród krajów bez szczepienia i testu na COVID-19 pojawia się Kuba, aczkolwiek w tym przypadku wymagane jest wybranie lotu czarterowego. Krótko mówiąc, na Kubę polecimy bez obostrzeń, o ile dostaniemy się na wyspę z biurem podróży.

Warto również dodać, że coraz więcej europejskich krajów oferuje podróże bez obostrzeń. Kraje bez szczepienia i testu na COVID-19 to: Szwecja, Norwegia, Madera, Słowenia, Irlandia oraz Węgry.

Gdzie mogą lecieć osoby niezaszczepione z testem na COVID-19?

Duża liczba ciekawych kierunków również zezwala na wjazd osobom niezaszczepionym, o ile posiadają ważny test na COVID-19. Podróże bez obostrzeń „zapewniają”:

Albania,

Chorwacja,

Czarnogóra,

Egipt,

Grecja,

Hiszpania,

Macedonia Północna,

Malediwy,

Peru,

Portugalia kontynentalna,

Rumunia,

Seszele,

Turcja,

Włochy,

Zjednoczone Emiraty Arabskie,

Dostępna jest również mapa, która w prosty sposób pozwala sprawdzić nam gdzie polecimy bez testu i szczepienia. Wystarczy wybrać to, jaki posiadamy paszport, kraj wylotu oraz informację, czy mamy szczepienie czy nie. Mapę możecie przeglądać klikając tutaj. Pamiętajmy, że o ile można dostać się do wielu lokacji bez szczepień i testów, o tyle wracając do Polski wymagana jest siedmiodniowa kwarantanna.