Z powodu agresji Rosji na Ukrainę Grzegorz Krychowiak zwołał naradę wszystkich piłkarzy – obcokrajowców, którzy grają w drużynie Krasnodar. Reprezentant Polski namawiał kolegów do odejścia z klubu.

Jak informuje portal Meczyki.pl, reprezentant Polski, Grzegorz Krychowiak rozmawiał z innymi obcokrajowcami grającymi dla Krasnodaru. Pomocnik nie tylko negocjuje warunkowe odejście z klubu spowodowane atakiem Rosji na Ukrainę, ale również „wszczął bunt” w drużynie sugerując kolegom by również postąpili tak jak on. To duży cios dla Krasnodaru, bowiem Krychowiak to jeden z najważniejszych zawodników tego klubu.

Krychowiak wszczął bunt w drużynie. Obcokrajowcy odchodzą? 26

Grzegorz Krychowiak namawia do odejścia z Krasnodaru

FK Krasnodar to klub występujący w rozgrywkach Priemier Ligi. Z powodu wojny, którą Rosja wypowiedziała Ukrainie, rosyjskie kluby zostały zawieszone we wszystkich rozgrywkach. Jest to spowodowane decyzją FIFY i UEFY. Co ciekawe, nasz pomocnik zwołał zebranie z wszystkimi zawodnikami – obcokrajowcami, którzy grają w Krasnodarze i namawiał ich do zerwania kontraktu. Mowa między innymi o Viktorze Claesson (Szwecja), Jhno Cordoba (Kolumbia), Remy Cabella (Francja) oraz Caio (Brazylia).

Grzegorz Krychowiak jest w trakcie negocjacji mających na celu rozwiązanie kontraktu. Poinformował o tym portal Match TV. Potwierdzeniem takich informacji może być również wiadomość agenta brazylijskiego piłkarza Caio. Poinformował o tym, że co prawda umowy jeszcze nie zostały rozwiązane, aczkolwiek żaden z obcokrajowców nie trenuje z drużyną. Mało tego, Krasnodar nie ma już trenera, bowiem kontrakt rozwiązał Daniel Farke pochodzący z Niemiec. Zrobili to również jego asystenci.

Obcokrajowcy opuszczają Krasnodar?

Jeśli faktycznie doszłoby do rozwiązania kontraktu z FK Krasnodar, Grzegorz Krychowiak oraz jego koledzy z drużyny mogliby nawiązać współpracę z klubami z krajów, które mają otwarte okna transferowe. W przypadku braku zgody FIFA, zawodnicy mogliby rozpocząć grę w innych klubach dopiero latem.

Sprawdź również inne nasze artykuły z kategorii sport.

Zdjęcie główne: Vitaly Timkiv.