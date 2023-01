Kryzys na rynku laptopów? Według analizy przeprowadzonej przez firmę TrendForce pierwszy kwartał 2023 roku właśnie na rynku przenośnych komputerów, może okazać się najsłabszy pod względem sprzedaży nowych urządzeń w historii.

Niezbyt optymistyczne rokowania na 2023 rok

Okazuje się, że kryzys na rynku laptopów jest bardzo prawdopodobny. Mówią o tym najnowsze analizy pracowników firmy TrendForce, którzy dzielą się bardzo niepokojącymi dla tej branży danymi. Według nich pierwszy kwartał może być najgorszym pod względem sprzedaży w historii!

Z racji tego, że gospodarka nie ma się najlepiej, a inflacja sięga rekordowych wyników, to wielu producentów z pewnością nie będzie mogło cieszyć się wysokimi zyskami. Jak pokazują predykcje firmy analitycznej, pierwszy kwartał roku w branży laptopów będzie okropny. Prognozy na 2023 roku również nie są najlepsze.

Kryzys na rynku laptopów! Gorzej nie było od 10 lat!

Kryzys na rynku laptopów. Gorzej nie było od ponad dekady

Firma analityczna TrendForce przeprowadziła analizy, z których wynika, że kryzys na rynku laptopów w 2023 roku będzie największy od ponad 10 lat! Dane pokazują, że do sprzedaży w Q1 2023 roku ma trafić ok. 35 mln laptopów, co jest o 9,5 proc. gorszym wynikiem w porównaniu do Q4 2022 roku (okres świąteczny ma na to jednak duży wpływ).

Cały 2023 rok nie prezentuje się zbyt optymistycznie. Analizy pokazały, że w tych 12 miesiącach do sprzedaży trafi 171 mln notebooków, co jest wynikiem gorszym o 7,8 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. W porównaniu do 2021 roku będzie to mniej aż o 24,5 proc.!

Dane analityczne przygotowane przez TrendForce.

Źródło: TrendForce (via TechPowerUp)