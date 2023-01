KSW 78 – Gdzie i kiedy oglądać?

Przed nami KSW 78! Dziś wieczorem do klatki polskiej federacji mma wkroczy Michał Materla by po latach zawalczyć z Kendallem Grovem.

KSW 78 – Materla powraca po zwycięstwo!

Michał Materla to jeden z bardziej rozpoznawalnych twarzy Polskiej sceny mma. Weteran ringów i klatek powraca by po latach zmierzyć się ze swoim byłym przeciwnikiem – Kendallem Grovem. Do walki obu panów doszło w 2013 na gali KSW 23: Khalidov vs Manhoef. Wówczas lepszym okazał się Michał Materla wygrywając decyzją sędziów.

Grove po blisko 10 latach powraca do organizacji by wziąć rewanż na Materli. 41 latek ostatni raz walczył na zasadach MMA w 2019 roku. Zawodnika z USA skusiła oferta organizatorów walk na gołe pięści. W organizacji BKFC stoczył 3 pojedynki i tylko jeden z nich zwyciężył. Michał Materla wraca na KSW 78 by “zrehabilitować” się po brutalnym nokaucie, którego doznał z rąk Mariusza Pudzianowskiego.

KSW 78 – powrót “Diabła tasmańskiego”

Na KSW 78 powraca również ulubieniec publiczności – Borys Mańkowski. Zawodnik z Poznania ostatnie lata swojej kariery nie może zaliczyć do zbyt udanych. W 8 ostatnich pojedynkach wygrywał jedynie 3 razy. Jednak na obronę “Diabła tasmańskiego” można napisać, że zawsze brał za przeciwnika, zawodników z czołówki federacji. W ostatnich pojedynkach po ciężkich bojach uległ na punkty w walce z Marianem Ziółkowskim i Danielem Torresem.

Przeciwnikiem Borysa będzie zawodnik z Rumunii, wschodząca gwiazda KSW – Valeriu Mircea. Mimo zaledwie 30 lat, zawodnik może pochwalić się rekordem 27 zwycięstw i 8 przegranych. KSW 78 to gala, na której stoczy swój trzeci pojedynek dla Polskiej federacji. W swoim debiucie przegrał na punkty z Romanem Szymańskim a w listopadzie zeszłego roku znokautował Gracjana Szadzińskiego w pierwszej odsłonie starcia.

KSW 78 – jak oglądać?

Rozpoczęcie gali planowane jest na 20.00 w sobotę 21 stycznia. Dostęp do walk będą mieli ci, którzy są abonentami Viaplay. Koszt dostępu do platformy to 34 zł miesięcznie.

