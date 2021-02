Ładowarka indukcyjna HAMA FC10 Metal – elegancka i stylowa

W moje ręce trafiła ładowarka indukcyjna HAMA FC10 Metal. Nie ukrywam, to pierwszy taki sprzęt w moich rękach. Co prawda widziałem już wiele, ale ta ogromnie mnie zaskoczyła. Dlaczego? Zachęcam do dalszej lektury artykułu.

Elegancki wygląd ma znaczenie

Może nie jest to najważniejsza rzecz na jaką powinniśmy patrzeć przy zakupie ładowarki, ale co by nie mówić, każdy najpierw patrzy na wygląd, a dopiero później na wnętrze. To tak jak z dziewczyną – brzydką od razu odrzucimy (czego możemy później żałować). Wracając jednak do sprzętu. Ładowarka indukcyjna, którą miałem okazję testować wygląda naprawdę stylowo, elegancko. Przeważa uniwersalny tu uniwersalna kolorystyka. Hama FC10 Metal powinna pasować do naszego biurka, szafki, czy ogólnie mebla, na którym ją ustawimy.

Specyfikacja ładowarki indukcyjnej firmy HAMA

Testowany model jest zgodny ze standardem Qi, co oznacza, że jest zgodny ze standardem ładowania indukcyjnego. Ponadto, jest uniwersalna pod względem urządzeń, które będziemy ładować. Moc ładowarki to maksymalnie 10 W. Musimy być świadomi tego, że niektóre z naszych telefonów mają pewne ograniczenia. Dla przykładu IPhone X ma ograniczenie 7,5 W. Dodatkowo natężenie wynosi 9 V. Ładowarkę podłącza się za pomocą przewodu UBS typu C. HAMA FC10 Metal wyposażona jest w diodę, która sygnalizuje nam, czy nasz smartfon się ładuje.

Wykonanie ładowarki indukcyjnej firmy HAMA

Ładowarka jest wykonana bardzo starannie i nie wygląda, jakby miała szybko dokonać swego żywota. W zestawie otrzymujemy kabel USB typu C, który jest bardzo dobrej jakości. Posiada on specjalną owijkę. To powinno wydłużyć jego żywotność. Sama podstawka wykonana jest z metalu i z materiału przypominającego trochę… jeans. Jak już wspomniałem, dzięki diodzie zamontowanej z boku ładowarki, mamy pewność czy nasz sprzęt poprawnie się ładuje.

W czym są lepsze ładowarki indukcyjne od zwykłych?

Ładowarki indukcyjne to przede wszystkim duża wygoda dla posiadacza. Nie niszczymy w ten sposób gniazda ładowania. Warto zauważyć, że dzięki ładowaniu dużo niższym prądem, bateria wbudowana w nasz smartfon wydłuża swoją żywotność. Ładowarka indukcyjna, taka jak HAMA FC10 Metal to naprawdę dobre rozwiązanie.

Cena też ma znaczenie

Ładowarka indukcyjna firmy HAMA jest dosyć tania. Jej koszt nie przekracza 100 zł, a precyzyjniej mówiąc kwota, jaką musimy przeznaczyć na jej zakup to 80 zł. W tej cenie dostajemy naprawdę dobry sprzęt, który będzie nam służył latami.

Podsumowując, ładowarka indukcyjna HAMA FC10 Metal, którą miałem okazję wypróbować zdała egzamin, nie tylko przez swoje szybkie ładowanie, ale także za sprawą wykonania. Jej elegancki wygląd przypadł mi do gustu. Jest ona mała, lekka i bardzo użyteczna. W końcu nie musiałem się martwić o potencjalne uszkodzenie gniazda ładowania, czy tym podobne problemy. Wszystkim z czystym sercem polecam ten model.