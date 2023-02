LAMAX HighComfort ANC – test słuchawek za około 450 zł

Wydaje się, że w dzisiejszych czasach kupowanie słuchawek bez technologii aktywnej redukcji szumów jest według mnie bezsensowne. Dzięki temu rozwiązaniu w pełni możemy skupić się na muzyce i nie przejmować się hałasami z zewnątrz. Nauszne słuchawki LAMAX HighComfort ANC posiadają nie tylko bardzo dobre wygłuszenie czy system redukcji szumów, ale również gwarantują wysoką jakość dźwięku oraz świetny komfort użytkowania.

Słuchawki HighComfort ANC

Design i wykonanie na najwyższym poziomie

Może zacznijmy od tego, co znajdziemy w zestawie ze słuchawkami LAMAX HighComfort ANC. W pudełku umieszczono przede wszystkim utwardzony, materiałowy pokrowiec, w którym możemy przechowywać urządzenie. W jego wnętrzu ukryta została dokumentacja oraz dwa przewody – USB-C do ładowania słuchawek oraz kabel audio jack-jack 3,5 mm. Tak, słuchawki są bezprzewodowe, ale w razie potrzeby możemy połączyć je przewodowo z naszym laptopem czy smartfonem.

Patrząc na wygląd słuchawek LAMAX HighComfort ANC widać, że mamy tutaj do czynienia z eleganckim designem. Pałąk, tak jak i poduszki zostały wypełnione miękkim materiałem oraz pokryte skórą, dlatego też nie dość, że zapewniają nam komfort podczas kilkugodzinnego słuchania muzyki, to również są bardzo przyjemne w dotyku. Słuchawki z pewnością sprawdzą się podczas pracy czy w podróży. Oczywiście, urządzenie możemy dostosować do rozmiarów naszej głowy. Do gustu przypadło mi mocowanie muszli z pałąkiem. Niby proste rozwiązanie, a dodaje całości stylu i subtelności. W słuchawki bardzo dobrze wkomponowała się metalowa siatka, którą znajdziemy na muszli.

Same muszle słuchawek LAMAX HighComfort ANC zostały wykonane z tworzywa sztucznego, jednak nie jest to materiał, który po pierwszym kontakcie daje nam wrażenie taniego. Jest wręcz przeciwnie! Wszystkie materiały, które zostały wykonane w produkcji tego urządzenia prezentują wysoki poziom. Słuchawki są solidne, dobrze wykonane i dają wrażenie, że są w stanie przejść niejedno. Na prawej słuchawce producent umieścił przycisk zasilania/pauzy, dwa służące do regulacji głośności, port USB-C, diodę LED sygnalizującą stan urządzenia i mikrofon. Ten ostatni element znajduje się także na lewej słuchawce, na której umieszczono także przycisk do aktywacji/dezaktywacji ANC oraz wejście na przewód audio.

Jakość dźwięku oferowanego przez LAMAX HighComfort ANC

Najważniejszym elementem w każdym sprzęcie audio jest dźwięk i w przypadku słuchawek LAMAX HighComfort ANC stoi on na wysokim poziomie. Przede wszystkim, znajdziemy tutaj dynamiczne, 40-milimetrowe przetworniki, które dbają o to, aby dźwięk, który dopływa do naszych uszu gwarantował, jak najlepsze doznania. Słuchawki trzeba pochwalić za miłą barwę dźwięku oraz jego odwzorowanie. Wysokie tony są dobrze słyszalne, a czasami nawet zbyt dobrze, co możemy odczuć w przypadku damskich wokali, które niekiedy mogą być nieco przytłumione.

Średnie tony wypadają dobrze, chociaż z racji swojej charakterystyki słuchawki nie będą dobrze sprawdzały się w każdym gatunku muzycznym (np. jazz). Jeśli chodzi o basy, to są one dobrze wyeksponowane, nie zagłuszają dźwięku i nie oferują typowego „dudnienia”, które po jakimś czasie może powodować ból głowy. LAMAX HighComfort ANC z pewnością sprawdzą się w takich gatunkach jak pop, rap, rock czy muzyka elektryczna, ale również bardzo przyjemnie słucha się na nich podcastów.

Warto zaznaczyć, że słuchawki zostały wyposażone w rozwiązania, które mają wpłynąć na lepszą jakość dźwięku. Na pokładzie znajdziemy technologię Bluetooth 5.1, która nie tylko gwarantuje lepsze i stabilniejsze połączenie, ale również oferuje bezstratną jakość muzyki i nie jest “pazerna” na energię. Na jakość dźwięku wpływ ma kodek aptX HD Bluetooth, który sprawia, że jest on bardziej szczegółowy. Co więcej, producent zastosował tutaj również kodeki AAC i SBC dla większej kompatybilności.

Co z ANC, które znajdziemy na wyposażeniu tych słuchawek? Jest to bardzo przydatne rozwiązanie, zwłaszcza w podróży pociągiem. Na każdym nauszniku znajdziemy po mikrofonie. Ich zadaniem jest wyłapywanie hałasu zewnętrznego. W dużym skrócie: procesor, który umieszczono w słuchawkach i połączony jest z mikrofonami odpowiada za tłumienie niechcianych dźwięków. Patrząc na przedział cenowy w jakim możemy znaleźć słuchawki, ANC działa bardzo zadowalająco.

LAMAX HighComfort ANC z redukcją szumów radzą sobie dobrze. Jazda w pociągu, czy komunikacją miejską będzie przyjemnością. Przechadzka po ruchliwej ulicy będzie dla systemu ANC znacznie większym wyzwaniem, jednak patrząc na półkę cenową, o jakiej mówimy w przypadku LAMAX HighComfort ANC, system ten działa tak, jak powinien. Redukcję szumów włączamy za pomocą dedykowanego przycisku. Oznaką włączenia będzie nie tylko “pstryknięcie”, ale również wyraźne wygłuszenie otoczenia.

Bateria? Zdecydowanie na plus

Jak zapewnia producent, słuchawki LAMAX HighComfort ANC zostały wyposażone w baterię o pojemności 1050 mAh. Według jego zapewnień słuchawki mają działać 50 godzin bez ANC, a z aktywną redukcją szumów o połowę krócej. Przyznam się, że nie siedziałem i nie słuchałem muzyki z zegarkiem w ręku, ale przedział czasowy, jaki podał producent wydaje się być realny. Po ośmiu godzinach słuchania muzyki podczas pracy, słuchawki miały jeszcze w sobie 75 proc. baterii, więc 50 godzin jest poziomem, który z pewnością można osiągnąć.

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie na stronie producenta – firmy Lamax.

Redakcja Menworld.pl daje rekomendację słuchawkom Lamax HighComfort ANC!