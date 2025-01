Lamine Yamal i OPPO Find X8 Pro. Firma musi zmienić numer!

Zacznijmy od tego, że Lamine Yamal nawiązał współpracę z OPPO. 17-letni zawodnik FC Barcelona został globalnym ambasadorem marki. Według producenta, piłkarz utożsamia zmianę wizerunkową marki, która ma koncentrować się na młodych ludziach. Lamine dostał już nowy model – OPPO Find X8 Pro z wygrawerowanym numerem koszulki. Wydaje mi się jednak, że marka będzie musiała szybko zmienić telefon na nowy.

Oczywiście, to drobiazg i raczej nikt nie zrobił tego celowo. Faktem jest, że dotychczas Yamal grał z numerem 19, jednak dziś za sprawą portalu Sport.pl dowiedzieliśmy się, że ten młody zawodnik FC Barcelona otrzyma numer 10. Nie ukrywam, to duże wyróżnienie, ponieważ dotychczas numer ten należał między innymi do gwiazdy tego klubu – Leo Messiego. Obecnie jego posiadaczem jest Ansu Fati, jednak od przyszłego sezonu, koszulkę z numerem 10 założy 17-letni Hiszpan. W sumie to zaskakujące, ponieważ krążą plotki o tym, że Messi jednak wróci do Barcelony na zasadzie wypożyczenia. Pamiętajmy jednak, że nie są to potwierdzone informacje.

Lamine Yamal ma nowy smartfon. To OPPO Find X8 Pro

Gość ma swój czas. To przecież nastolatek, a jest na językach wielu ekspertów piłki nożnej. Dlatego wcale nie dziwi mnie fakt nawiązania współpracy z marką, która jest bardzo mocno zaangażowana w ten sport. Przykłady? Przecież OPPO jest partnerem Ligi Mistrzów UEFA. Nawiązanie współpracy z młodym zawodnikiem FC Barcelona jest kolejnym potwierdzeniem więzi marki ze światem sportu. Oczywiście, to nie jest tak, że Lamine Yamal jako twarz marki będzie tylko pokazywał się z nowymi smartfonami. Wręcz przeciwnie! Ma być twarzą wielu inicjatyw, które mają finalnie promować piłkę nożną. Wszystko po to by oddać ducha nowej filozofii OPPO: „Make Your Moment”.

Lamine to nie tylko utalentowany piłkarz, ale także inspirujący młody człowiek z niesamowitą pasją do gry. Jego podejście do życia, pełne skupienia na pasji i życiu chwilą, idealnie rezonuje z przesłaniem naszej marki. Billy Zhang, President of Overseas Marketing, Sales and Services, OPPO.

Dlaczego Lamine Jamal pokazuje 304 po strzelonym golu?

Wielu piłkarzy ma swoje „cieszynki”, które prezentuje po strzelonym golu. Dlaczego Lamine Jamal prezentuje liczbę 304? Ma to związek z… dzielnicą Katalonii – Rocafonda, w której dorastał. Wspomniana liczba to kod pocztowy tej biednej dzielnicy. Widać, że jest z tym miejscem związany. Ten gest można również uznać jako inspirację dla młodych, aspirujących piłkarzy, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę.