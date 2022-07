Zmiany klimatu nie prowadzą do niczego dobrego. Wie o tym popularna marka produkująca sprzęt komputerowy. Za sprawą konkursu, który zachęca do działań na rzecz środowiska możemy wygrać laptop z recyklingu marki Acer. I to nie jeden!

A konkretnie mowa o czterech laptopach Acer Aspire Vero, a także dwadzieścia pakietów z myszką Vero. Miałem okazję testować takiego notebooka z recyklingu. Jeśli macie chęć, sprawdźcie moją recenzję tego modelu. Wracając do samego konkursu, wszyscy dobrze wiemy, że temperatura Ziemi rośnie. Naukowcy mówią wprost: jeśli nie ograniczymy emisji CO2, wycinki lasów oraz degradowania środowiska, możemy mieć bardzo duże problemy. Zdaje sobie z tego sprawę Acer, dlatego zaproponował „Acer Green Race Challenge”. Co to za wyzwanie?

Laptop z recyklingu marki Acer do wygrania w konkursie!

Zadanie nie jest trudne. Wystarczy, że wyłączysz ładowarkę z prądu, zorganizujesz publiczne sprzątanie bądź będziesz segregował śmieci. Pochwal się takimi eko-działaniami by dołączyć do wyzwania Acer Green Race Challenge.

Pamiętajmy, że każdego dnia możemy przyczynić się do ochrony planety. Nawet te najmniejsze „gesty” mogą pomagać w poprawie sytuacji. Warto przypomnieć, że dbanie o środowisko to długotrwały proces, ale jeśli każdy z nas weźmie to do siebie, na efekty nie będziemy musieli długo czekać.

Jak wygrać laptopa Acer?

Jak już wspominałem, musimy pokazać innym, że jesteśmy eko. Niezbędny będzie profil na Instagramie. Dodaj zdjęcie lub wideo i opisz co robisz dla Ziemi. Nie zapomnij o hasztagu #jointhegreenrace i zaproś do wyzwania swoich znajomych.

Wybór nagrodzonych będzie odbywał się co 3 dni (łącznie 4 razy). W każdej z 4 tur na uczestników czekają nagrody:

I stopnia: 1x laptop Acer Aspire VERO + pakiet z myszką Acer VERO

II stopnia: 5x pakiet z myszką Acer VERO

Warto zauważyć, że konkurs niebawem się kończy, bowiem trwa do 11.07.2022. Tak czy inaczej, nadal macie szanse na wygraną! Szczegóły znajdziecie tutaj.