W przenośni, ale i dosłownie jesteśmy zalewani elektrośmieciami. Producenci robią co mogą, by zatrzymać ten proceder szkodzący naszej planecie. Czy Acer Aspire Vero to faktycznie ekologiczny laptop? W końcu, według przedsiębiorstwa, jest to model wykonany z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Sprawdźmy to.

Zacznijmy od tego, że Acer Aspire Vero nie jest jedynym notebookiem, który wykorzystuje elementy pochodzące z recyklingu. Oczywiście, marka szczególnie podczas targów CES 2022 bardzo mocno chwaliła się tym faktem, jednak należy pamiętać iż chociażby MacBook Pro jest wykonany z aluminium, które w większości nadaje się do recyklingu i takowy marka Apple oferuje. Warto również wspomnieć o tym, że niestety, szybki postęp technologiczny również wpływa negatywnie na ekologię. Kupiony dziś komputer, za dwa, może trzy lata będzie już „nieaktualny”, bowiem podzespoły, które zostaną zaprezentowane przez ten okres, będą zdecydowanie wydajniejsze. Jedno jest pewne – lepiej robić coś dla naszej planety, jak np. Acer, niż nic.

Acer Aspire Vero to faktycznie ekologiczny laptop? Test 43

Acer Aspire Vero to faktycznie ekologiczny laptop?

Nie chcę bardzo mocno rozpisywać się nad tematem tego konkretnego modelu, bowiem wiele redakcji pisało o nim jeszcze pod koniec ubiegłego roku. Trochę dziwią mnie tytuły recenzji w stylu „laptop ze śmieci”, „wyjątkowy sprzęt”, „ekologiczny laptop”. No, nie wiem. Nie przemawia to do mnie. Dlaczego? Producent wykorzystał zaledwie 30% tworzyw pochodzących z recyklingu. Mowa tu o górnej i dolnej części obudowy, a także o ramce ekranu i powierzchni roboczej. To trochę mało by chwalić się tym, że jest to ekologiczny laptop. Na domiar złego, ten materiał jest bardzo delikatny, dlatego obawiam się, że obudowa przy długiej eksploatacji może ulec uszkodzeniu.

Acer zastosował również 50% PCR na klawiszach. Plusem jest brak farby na powierzchni obudowy, która ogranicza negatywny wpływ lotnych związków organicznych. Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto napisać. Producent zdecydował się na dość sporą możliwość rozbudowy komputera. Ale, czy aby na pewno? Możemy wymienić baterię, pamięć (a tak naprawdę jeden z modułów RAM, bo drugi jest wlutowany), chłodzenie, moduł Wi-Fi oraz dysk. Fakt, lepszy „rydz niż nic”, jednak przecież jeszcze jakiś czas temu było to coś normalnego, oczywistego. Mało tego, pamiętam czasy, gdy śmiało można było wymieniać procesory w laptopach i nikt nie nazywał tej możliwości czymś ekologicznym.

Acer Aspire Vero to faktycznie ekologiczny laptop? Test 44

Zawartość zestawu i specyfikacja techniczna

Muszę przyznać, że do tematu opakowania producent podszedł bardzo ekologicznie. I dobrze! O to przecież chodziło. Acer Aspire Vero dociera do nas w opakowaniu w 100% nadającym się do recyklingu. Mało tego, możemy z niej zrobić mini podstawkę, co również wpływa na bycie eko. Oczywiście, w zestawie znajdziemy tylko ładowarkę oraz ten ekologiczny laptop. Czegoś więcej nam potrzeba? Wydaje mi się, że nie. Warto jeszcze wspomnieć, że do produkcji opakowania, Acer przeznaczył 85% papieru makulaturowego.

Procesor: Intel Core i7-1195 G7 @ 2.4 GHz

Karta graficzna: Intel Iris Xe

Ekran: LCD, 15,6-cali, Full HD, IPS

Pamięć: 16 GB DDR4 (moduł 8 GB podlega wymianie)

Dysk: nośnik SSD PCI Express 512 GB

Łączność: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, LAN Gigabit, Bluetooth 5.0

System: Windows 11 Home

Bateria: 3 komorowy akumulator litowo-jonowy 48 Wh

Moc zasilacza: 65 W

Szczegółowa specyfikacja znajduje się na stronie producenta.

Acer Aspire Vero – wygląd zewnętrzny

Nie wiem, czy zamysł producenta miał na celu pokazanie nam, że obudowa, a konkretniej jej część pochodzi z recyklingu. Jedno jest pewne – te kropki mogą się podobać lub nie. Mi osobiście nie przeszkadzały. Zapewne to te 30% tworzywa PCR, które producent zastosował w przygotowaniu obudowy.

Acer Aspire Vero oferowany jest zawsze z 15,6-calową matrycą Full HD. Komputer waży 1,8 kg, a jego rozmiary to: 17,90 x 363,4 x 238,5 mm (wysokość x szerokość x głębokość). Jeśli chodzi o złącza, nie ukrywam, tu notebook ma się czym pochwalić.

Na lewej krawędzi znajdziemy port LAN RJ-45, złącze HDMI, dwa porty USB 3.2 typu A oraz jedno USB 3.2 typu C. Na drugiej stronie umieszczono złącze antykradzieżowe Kensington, port USB 2.0 (totalne zaskoczenie) oraz port audio.

Acer Aspire Vero to faktycznie ekologiczny laptop? Test 45

Solidnie wygląda również kwestia odprowadzenia ciepłego powietrza z obudowy. Mamy dwa wentylatory oraz szereg otworów w obudowie, przez co procesor (i7-1195G7 w testowanym modelu) nie powinien się przegrzewać.

Acer Aspire Vero to faktycznie ekologiczny laptop? Test 46

Dostęp do płyty głównej i pozostałych podzespołów jest bardzo łatwy. Wystarczy odkręcić 11 śrub oraz delikatnie odchylić pokrywę aby dostać się do środka. Jest tam sporo miejsca, całość rozmieszczona sensownie, serwisant w przyszłości nie powinien narzekać podczas modernizacji komputera.

Acer Aspire Vero to faktycznie ekologiczny laptop? Test 47

Ekran? Dość przeciętny. Jasność jak i odwzorowanie kolorów jest po prostu słabe. Ot, dobre dla kogoś, kto użytkuje Acer Aspire Vero do pracy biurowej. Jeśli traficie na duże nasłonecznienie, życzę powodzenia w odczytywaniu tego, co pojawia się na ekranie. Przeciętnie wyglądają również ramki, które wokół matrycy są po prostu grube.

Acer Aspire Vero to faktycznie ekologiczny laptop? Test 48

Testy praktyczne

Zacznijmy od tego, że ta specyfikacja jest… dziwna. Z jednej strony mamy marny ekran, z drugiej natomiast bardzo mocny procesor, który wspierany GPU Iris Xe dawałby sobie radę z obróbką grafiki. I fakt, możecie zajmować się taką pracą, o ile dokupicie sobie zewnętrzny monitor. Tak więc fajnie, że mamy mocne podzespoły, ale tej mocy obliczeniowej w pracy biurowej raczej nie wykorzystamy.

Jakość dźwięku pozostawia wiele do życzenia ale chyba nie ma marki produkującej notebooki, która faktycznie sprostała by temu zadaniu. No, może Apple, ewentualnie jakiś HP z Bang&Olufsen. Kolejne marudzenie idzie w kierunku baterii, która jest po prostu za słaba. Maksymalnie udało mi się osiągnąć trzy godziny podczas normalnej pracy (Wi-Fi włączone, ekran 80-90% jasności, Google Chrome, Spotify i Outlook). A to przekłada się na częstą wymianę ogniwa. Gdzie tu ta ekologia?

Acer Aspire Vero to faktycznie ekologiczny laptop? Test 49

Następnie mam mieszane uczucia co do klawiatury. Z jednej strony odległość klawiszy jest odpowiednia, a skok poprawny. Z drugiej jednak trafiają się takie miejsca (jak np. okolice spacji i prawego Alt), które tak mocno irytowały, że miałem ochotę podłączyć zewnętrzną klawiaturę. Plus za wydzielenie klawiatury numerycznej, chociaż w sumie to szeroki laptop, więc mnie takie rozwiązanie nie dziwi. Dziwi mnie natomiast w Acer Aspire Vero głośna praca chłodzenia. Czasami, przy włączonym Chrome wentylatory tak mocno się „rozkręcały”, że stawało się to uciążliwe. I to w trybie zrównoważonym, więc nie wiem co by było podczas 8-godzinnej pracy w trybie wysokiej wydajności z jakąś skomplikowaną aplikacją.

Touchpad jest OK. Po prostu OK. Czytnik linii papilarnych nie chciał ze mną współpracować więc przy trzeciej próbie o nim zapomniałem i zacząłem wpisywać PIN.

Acer Aspire Vero to faktycznie ekologiczny laptop? Test 50

Acer Aspire Vero i ekologia

Producent nie tylko udostępnia nam laptopa z zainstalowanym systemem Windows 11 Home, ale również z oprogramowaniem, które ma nam pomóc w kwestiach ekologii. Przede wszystkim znajdziemy tam cztery predefiniowane tryby, które mają pomóc nam w zoptymalizowaniu baterii. Na przykład Eco+ wyłącza dosłownie wszystko, co mogłoby wpłynąć na długość czasu pracy. Jest również Eco, Zrównoważony oraz tryb Wydajności. W oprogramowaniu możemy również ustawić zoptymalizowane ładowanie baterii, które wpływa na proces „starzenia się” tego elementu. Jeśli nie potrzebujemy pełnej pojemności, można ustawić ten tryb.

Acer Aspire Vero to faktycznie ekologiczny laptop? Test 51

Sprawdź również inne nasze publikacje z kategorii nowe technologie.