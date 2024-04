Zawodnik Los Angeles Lakers, według wielu, to najlepszy koszykarz w historii tego sportu. Dlatego też fakt, że docenia, to co dla koszykówki NBA zrobił Polski Młot, jest świetnym uczuciem. LeBron James chwali Gortata, o którym wypowiedział się w swoim podcaście z JJ Reddickiem. Wszystko przez zagranie, które wymyślił.

“Gortat Screen” zagraniem nie do zatrzymania

Przez historię NBA przewinęło się wielu zawodników, którzy zapisali się dużymi znakami na kartach historii NBA. I wcale nie mówię tutaj o takich zawodnikach jak Michael Jordan, Kobe Bryant czy LeBron James. Są także zawodnicy, których można nazwać “zadaniowcami”, czyli graczami od brudnej roboty. Takim zawodnikiem był z pewnością Marcin Gortat.

Można śmiało powiedzieć, że jest on jedną z legend Washington Wizards, z którymi walczył przecież o najwyższe cele i przez lata był podstawowym środkowym drużyny ze stolicy Stanów Zjednoczonych. Marcin Gortat zapisał się na dobre w historii ligi NBA jednak z innego powodu – zasłony “Gortat Screen”, którą LeBron James określił najtrudniejszym do zatrzymania zagraniem na parkietach koszykówki.

LeBron James chwali Gortata To genialne, co wymyślił. Fot. YouTube

LeBron James chwali Gortata

LeBron James jest współprowadzącym podcastu “Mind the Game”, który prowadzi wraz z JJ Reddickiem, byłym zawodnikiem m.in. Orlando Magic, Los Angeles Clippers czy New Orleans Pelicans. W swoim podcaście prowadzący skupiają się na taktycznej stronie koszykówki, a w ostatnim odcinku pojawił się wątek jego byłego kolegi z czasów gry w Magic, Marcina Gortata i wymyślonej przez niego zasłony.

LeBron James chwali zagranie Gortata. “To genialne, co wymyślił” Fot. Wikipedia/Keith Allison

“Gortat Screen” to zagranie, w którym wysoki zawodnik podchodzi do ustawienia zasłony koszykarzowi z piłką, aby ten uwolnił się od obrońcy. W przeciwieństwie do tradycyjnego pick&rolla (zostanie w miejscu postawienia zasłony do momentu uwolnienia atakującego i rolowania do kosza po przejęciu obrońcy) czy pick&popa (wyjście na pozycję do rzutu po postawieniu zasłony), rolujący w odpowiednim momencie, gdy rozgrywający weźmie swojego obrońcę “na plecy” i biegnie w stronę kosza, odpychając, zastawiając lub po prostu “wbiegając” w swojego własnego obrońcę i uniemożliwiając mu reakcję na to, co robił zawodnik z piłką. Dzięki temu zawodnik z piłką ma otwartą drogę do kosza i łatwe punkty.

Przykład “Gortat Screen”, który pokazano w podcaście “Mind the Game”. Dzięki tej zasłonie zawodnik z piłką ma otwartą drogę do kosza.

James z przekonaniem oznajmił, że jest to zagranie, którego nie da się zatrzymać. Polski zawodnik zaczął robić to za czasów gry w Washington Wizards, gdzie rozgrywającym był John Wall, który nie był uznawany za gracza z rzutem. Gortat wyznał Reddickowi, że wpadł na to sam, gdy studiował różne kąty ustawiania się do zasłon. Co ciekawe, polski środkowy przyznał, że miał w zanadrzu jeszcze kilka tego typu zagrań, których nie zobaczył świat koszykówki.

.@KingJames and @jj_redick break down the Gortat screen and explain why it’s such an unstoppable cheat code.



Watch Episode 4: https://t.co/nsUyclbmwu pic.twitter.com/vJOmO5e59f — Mind the Game (@mindthegamepod) April 10, 2024

Niezbyt wielu zawodników najpopularniejszej ligi koszykarskiej na świecie może powiedzieć, że kluby i zawodnicy używają zagrania sygnowanego jego nazwiskiem, ale Marcin Gortat do nich nie należy.

Źródło: opr. wł./Mind The Game, Zdjęcia: YouTube, Wikipedia