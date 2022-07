Lech Poznań gra w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Gdzie oglądać mecz z Karabach Agdam?￼

Lech Poznań zdobył Mistrzostwo Polski w sezonie 2021/22, a to oznacza, że zagra w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Polska drużyna musi przejść kolejne szczeble eliminacji, by zagrać w fazie grupowej. 1. runda to pojedynek z azerskim Karabachem Agdam. Gdzie oglądać mecz?

Lech Poznań zagra w eliminacjach do Ligi Mistrzów!

Prędzej trafisz w Totka główną nagrodę, niż polski klub zagra w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Lech Poznań, który zdobył tytuł Mistrza Polski za sezon 2021/22 będzie próbował znaleźć się w tym elitarnym gronie. Poznańska drużyna będzie musiała najpierw przejść rundy eliminacji, które pozwolą jej na grę w fazie grupowej.

Przeciwnikiem w ramach 1. rundy eliminacji do Ligi Mistrzów poznańskiego Lecha będzie mistrz oraz zdobywca Pucharu Azerbejdżanu – Karabach Agdam. Pojedynek ten będzie niezwykle trudny, ponieważ azerska drużyna regularnie kwalifikuje się do europejskich pucharów. Czy Lech Poznań powtórzy sukces Legii Warszawa z sezonu 2016/17 i zakwalifikuje się do fazy grupowej?

Gdzie oglądać mecz?

Już dziś Lech Poznań rozpocznie zmagania o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Przeciwnikiem polskiej drużyny w pierwszej rundzie będzie Karabach Agdam. Czy mistrzowie Polski zdobędą zaliczkę przed rewanżowym meczem z azerskim przeciwnikiem? O tym przekonamy się już dziś!

Czy Polska po raz kolejny będzie miała drużynę w Lidze Mistrzów?

Gdzie oglądać spotkanie Lech Poznań – Karabach Agdam? 1. runda eliminacji do Ligi Mistrzów polskiego zespołu będzie transmitowana na kanale TVP Sport, stronie internetowej TVP Sport. Transmisja spotkania rozpocznie się o 19:55.