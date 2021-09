Legia gra dziś w Lidze Europy! Gdzie oglądać mecz ze Spartakiem?

Legia Warszawa rozegra dziś swój pierwszy mecz w fazie grupowej Ligi Europy. Pierwszym przeciwnikiem warszawiaków będzie Spartak Moskwa. Drużyna ze stolicy rozpocznie więc swój bój w Europie. Gdzie oglądać spotkanie Legionistów?

Legia Warszawa wraca na boiska Europy

Pierwszym przystankiem, na jakim Legia Warszawa będzie musiała zatrzymać się w drodze na podbój Ligi Europy, będzie Moskwa. Spartak Moskwa będzie pierwszym przeciwnikiem polskiej drużyny w tegorocznej edycji LE. Gra polskiego klubu w europejskich rozgrywkach od zawsze jest dużym sukcesem klubowej piłki w naszym kraju. Legia po czterech nieudanych próbach wejścia do tego typu rozgrywek w końcu w nich zagra. Oczywiście wszyscy chcieli, aby polski klub zagrał w Lidze Mistrzów, jednak Liga Europy również jest dużym sukcesem.

Legia Warszawa ostatnim razem w europejskich rozgrywkach grała w sezonie 2016/17. Wtedy drużyna ze stolicy dostała się do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Co prawda, warszawiacy zajęli trzecie miejsce w swojej grupie, jednak dzielnie stawili się Realowi Madryt i Borussi Dortmund. Mecz w Warszawie przeciwko Królewskim zakończył się sensacyjnym wynikiem 3 do 3, a spotkanie z Borussią na Signal Iduna Park widziało aż 12 goli! 8 z nich strzeliła niemiecka drużyna, cztery Wojskowi. Jedno zwycięstwo przypadło na spotkanie ze Sportingiem Lizbona. Trzecie miejsce w grupie sprawiło, że Legia Warszawa automatycznie przeszła do 1/16 finału LE. Tam też skończyła swoją przygodę spotkaniem z Ajaxem Amsterdam, przegrywając w dwumeczu jedynie 1-0.

Powrót do europejskich rozgrywek

Legia Warszawa po czterech latach nieobecności wraca do europejskich rozgrywek. Polski klub trafił do mocnej grupy C. Znajdują się w niej Leicester City, SSC Napoli oraz Spartak Moskwa, z którym to podopieczni Czesława Michniewicza zmierzą się dzisiejszego popołudnia. Warszawiacy niestety nie są faworytem w żadnym spotkaniu, ale sport pisze własne scenariusze.

Legioniści rozpoczynają swoją walkę w fazie grupowej LE.

Kwestia transmisji meczów Legii Warszawa w Lidze Europy jest nieco skomplikowana. Spotkania, które będą rozgrywane na Łazienkowskiej, będą transmitowane na żywo. Z kolei mecze, które Legia Warszawa będzie rozgrywać na wyjeździe, będą retransmitowane. Wszystko przez licencję, której właścicielem jest nowa stacja, Viaplay. Mecze rozgrywane w Polsce będą pokazywane na antenie TVP w czasie rzeczywistym, zaś te na wyjeździe z opóźnieniem. Tak właśnie będzie w przypadku meczu ze Spartakiem Moskwa. Legia Warszawa swoje spotkanie rozpocznie się o 16:30, jednak ogólnodostępna transmisja meczu na antenie TVP Sport rozpocznie się 19:35. Spotkanie będzie można oglądnąć również na stronie internetowej sport.tvp.pl czy aplikacji mobilnej i Smart TV.

Zdjęcia: Legia.com