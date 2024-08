Legia Warszawa gra z Brondby IF. Gdzie oglądać na żywo?

Już dziś Legia Warszawa gra z Brondby IF w ramach trzeciej rundy eliminacji do Ligi Konferencji. Będzie to pierwsze spotkanie tych drużyn. Czy Wojskowi poradzą sobie z presją meczu rozgrywanego na wyjeździe? O której początek spotkania i gdzie oglądać ten mecz?

Legia zdominowała poprzedniego przeciwnika. Dobry prognostyk?

Legia Warszawa zaczęła tegoroczną walkę o udział w europejskich pucharach od 2. rundy eliminacji. W poprzedniej rundzie warszawski klub zmierzył się z walijskim Caernarfon Town. Stołeczny klub zdominował swojego przeciwnika, wygrywając dwumecz aż 11:0! W pierwszym spotkaniu na Łazienkowskiej padł wynik 6:0, a tydzień później Legia wygrał pięcioma bramkami.

Legia Warszawa gra z Brondby IF. Gdzie oglądać?

Przeczytaj także inne artykuły z kategorii SPORT.

Wynik z poprzedniej rundy napawa więc optymizmem przed dzisiejszym spotkaniem z Brondby IF, choć z pewnością nie będzie to łatwy pojedynek. Duński klub równie pewnie przeszedł poprzednią rundę, w której zmierzył się z kosowskim KF Llapi Podujevo i ostatecznie wygrał dwumecz wynikiem 8:2 (6:0 u siebie, 2:2 na wyjeździe).

Legia Warszawa gra z Brondby IF. Gdzie oglądać?

Legia Warszawa gra z Brondby IF. Gdzie oglądać mecz?

Zaliczka przed meczem rewanżowym jest bardzo ważna, więc polscy kibice mają nadzieje, że warszawski klub stanie na wysokości zadania i przywiezie z Danii pozytywny wynik. To nie będzie jednak łatwe zadanie, ponieważ obie drużyny prezentują podobny poziom piłkarski.

Gdzie więc oglądać pierwszy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji pomiędzy Legią Warszawa a Brondby IF? Transmisja dostępna będzie Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1, TV4 i na platformie Polsat Box Go. Początek meczu o 19:00.

Legia Warszawa gra z Brondby IF. Gdzie oglądać? Fot. Legia Warszawa @X

Źródło: opr. wł./Polsat Sport