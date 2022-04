Liga Mistrzów. Atletico odrobi stratę, a Liverpool dopełni formalności? Gdzie oglądać?

Już dziś kolejne spotkania w ramach ćwierćfinałowych rewanżów. Liga Mistrzów to wszystko, co kochamy w futbolu, dlatego też musimy przygotować się na grad emocji. Atletico Madryt na swoim stadionie będzie próbowało odrobić jednobramkową stratę do Manchesteru City. Z kolei na Anfield Liverpool będzie próbował postawić kropkę nad “i” i wyeliminować Benficę Lizbona. Gdzie oglądać dzisiejsze mecze?

Liga Mistrzów. Czy Manchester City obroni się przed Atletico?

Pierwsze spotkanie pomiędzy Manchesterem City a Atletico Madryt zakończyło się jednobramkowym zwycięstwem The Citizens. Gola na wagę zwycięstwa strzelił Kevin De Bruyne. Wynik tego meczu wyjaśnił się dopiero w 70. minucie. Niestety dla fanów Ateltico drużynie Diego Simeone nie udało się wyrównać i wyjechali z Etihad Stadium pokonani.

Dziś jednak dostaną szansę odwrócenia losów poprzedniego spotkania. Drużyna ze stolicy Hiszpanii nie ma przecież nic do stracenia. Pomimo tego, że faworytem spotkania będą podopieczni Pepa Guardioli, to nie należy stawiać krzyżyka nad hiszpańskim zespołem. Czy Atletico Madryt uda się odrobić straty z pierwszego pojedynku i awansować do półfinałów? O tym będziemy mogli przekonać się już dziś. Mecz startuje o 21:00 i będzie transmitowany na kanale TVP 1, sport.tvp.pl oraz Polsat Sport Premium 1 i w serwisie Polsat Box Go.

Benfika zaskoczy Liverpool?

W zdecydowanie gorszej sytuacji jest Benfika Lizbona. Drużyna z Portugalii na swoim stadionie przegrała z Liverpoolem 1:3 i kwestia ich awansu jest bardzo ciężka. Liverpool jest zdecydowanym faworytem tego pojedynku, co pokazali już w pierwszym spotkaniu ćwierćfinałowym obu drużyn. Teraz przyjdzie im się bronić na swoim terenie. Nie wróży to nic dobrego dla portugalskiego klubu.

Liga Mistrzów to jednak najlepsza piłka na świecie i dojście do ćwierćfinałów nie jest tutaj przypadkowe, dlatego też Benfika na pewno się postawi. Zwłaszcza że podopieczni Jorge Jesusa nie mają nic do stracenia. O tym, że na Anfield może stać się cud, z pewnością mogą mówić kibice Liverpoolu, którzy dwie edycje temu zaskakująco wyeliminowali Barcelonę pomimo tego, że pierwszy mecz przegrali 0:3! To spotkanie również rozpocznie się o 21:00 i będzie transmitowane na Polsat Sport Premium 2 oraz w serwisie Polsat Box Go.

