Dzisiaj, 01.02.2021 w końcu doczekaliśmy się premiery filmu „Listy do M. 4”. Gdzie oglądać film? Możemy go już obejrzeć na platformie player.pl. Niestety, z wiadomych względów, seans nie mógł odbyć się w kinie, ale to nic nie szkodzi. W końcu fani filmu mogą zasiąść wspólnie na kanapie, by obejrzeć ten jeden z najpopularniejszych polskich filmów ostatnich lat.

O czym jest film?

Zacznijmy od tego, że pierwsza część serii miała premierę w 2011 roku i przyciągnęła przed ekrany kin prawie trzy miliony widzów. Dziś mamy okazję oglądać czwartą część serii. Komedia ta na pewno zapewni wiele radości i bez dwóch zdań jest to fajna pozycja na wieczorny seans we dwoje. Poniżej prezentuję zwiastun filmu.

Opis „Listy do M. 4” Gdy zbliża się Wigilia, wszystko może się zdarzyć! Nieoczekiwane zauroczenie, przerwane zaręczyny czy nieplanowane spotkanie sprawią, że bohaterowie na nowo będą musieli zdefiniować, czym jest dla nich „miłość do bliźniego”. Świat Mela, Szczepana, Kariny i Wojciecha znów stanie na głowie… Między Karolinę i Filipa wkroczy nowa kobieta, a o Rudolfa upomni się przeszłość. W tym czasie nawet nieśmiały introwertyk wyjdzie z domu, a zbuntowany pechowiec okaże się muzycznym diamentem. Święta to magia, wystarczy dać jej szansę!

Obsada filmu

W filmie „Listy do M. 4” zobaczymy bohaterów z poprzednich części, jak również nowe twarze. Na ekranie pojawią się tacy aktorzy jak: Tomasz Karolak (Melchior „Mel Gibson”), Agnieszka Dygant (Karina Lisiecka), Piotr Adamczyk (Szczepan Lisiecki), Magdalena Różczka (Karolina), Borys Szyc (Policjant „Gibon”), Danuta Stenka (Rudolf), Wojciech Malajkat (Wojciech), Cezary Pazura, a także wielu wielu innych. Komedie wyreżyserował Patrick Yoka, który znany jest z takich produkcji jak „Rodzinka.pl”, „Prawo Agaty”, „Świat według Kiepskich”.

Gdzie oglądać film Listy do M. 4?

Zapraszam wszystkich do obejrzenia tego filmu. Mimo, że jest już dawno po świętach, to dobrze jest wrócić do tego magicznego okresu. Te święta dla każdego z nas były na pewno zupełnie inne niż wcześniejsze przez to, co dzieje się teraz na świecie. Może właśnie dzięki filmowi będziemy mogli się przenieść w ten magiczny czas. Gdzie oglądać listy do M. 4? Czwarta część dostępna jest za pośrednictwem platformy VOD Player.pl.