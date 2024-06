Czy tablety wracają do łask? Patrząc na to, jak wygląda oferta wielu producentów, można tak faktycznie twierdzić. Dlatego w sprzedaży pojawiła się Logitech Keys-To-Go 2. Jest to nowa, bezprzewodowa klawiatura do tabletów, która ma zwiększyć wygodę użytkowania tego typu urządzeń.

Oto Logitech Keys-To-Go 2, czyli nowa klawiatura do tabletów

Huawei, Apple, Samsung, Xiaomi, Lenovo i inni producenci wprowadzają do swojej oferty coraz to nowsze tablety. Niezależnie od tego czy będziesz pracował na Windowsie, Androidzie, iOS czy innym systemie, w pewnym momencie “zatęsknisz” za klawiaturą. Fakt, masz przecież tą dotykową, jednak nic nie zastąpi fizycznego odpowiednika. Szczególnie, gdy masz do napisania tekst. W takim przypadku warto rozważyć zakup Logitech Keys-To-Go 2. To nowość która dziś została wprowadzona do sprzedaży.

Logitech Keys-To-Go 2 – bezprzewodowa klawiatura do tabletów

Tablet to bardzo fajne rozwiązanie dla kogoś, kto często podróżuje, pracuje głównie z aplikacjami biurowymi i nie chce nosić ze sobą notebooka. Oczywiście, część zadań możemy faktycznie “realizować” z wykorzystaniem klawiatury ekranowej, jednak znacznie wygodniejsze jest wykorzystanie w tym celu fizycznego odpowiednika. Dlatego dziś piszę o klawiaturze bezprzewodowej, która została stworzona dla właścicieli tabletów. Przede wszystkim, jest bardzo cienka i lekka, a to oznacza, że można ją z łatwością spakować i zabrać w podróż. Warto również wspomnieć o tym, że producent zastosował specjalną osłonę, która chroni klawiaturę przed uszkodzeniami i zalaniem. To nie koniec cech tego modelu.

Logitech Keys-To-Go 2 posiadają klawisze nożycowe o skoku 18 mm, co ma wpłynąć na komfort pisania. Dodatkowym usprawnieniem jest także przycisk easy-switch, który sprawia, że możemy sprawnie przełączać się pomiędzy trzeba urządzeniami. Oczywiście, zastosowano również wiele skrótów klawiszowych, które pozwalają na przykład na regulację głośności. Jaki czas pracy na baterii oferuje ten model? W zależności od intensywności użytkowania może to być nawet trzy lata z wymiennymi bateriami pastylkowymi.

Nasuwa się na koniec kilka ważnych pytań technicznych. Zacznijmy od kolorów. Producent oferuje trzy warianty: biały, czarny i fioletowy (liliowy). Każdy znajdzie więc wariant idealnie pasujący do konkretnych preferencji. Kolejna sprawa to wymiary i waga. Długość to 250 mm, szerokość 105 mm, natomiast wysokość to 4,57 – 8,77 mm. Waga wynosi 222 g. I najważniejsze – cena. Ile kosztuje ten model? Producent wycenił Logitech Keys-To-Go 2 na kwotę 399 zł. Sporo, ale z drugiej strony, patrząc na to, że produkty tej firmy cechują się wysoką jakością wykonania, możemy być pewni, że będziemy cieszyć się tą klawiaturą przez długi, długi czas.

Jeśli macie ochotę sprawdzić więcej informacji na temat tego modelu, bądź innych klawiatur do tabletów oferowanych przez Logitech, kliknijcie w link. Zachęcam również do lektury testu “biurowego Rolls-Royce’a”, jakim jest Logitech MX Keys i MX Master 3S for Mac.