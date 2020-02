Logitech MX Master 3 – myszka dla profesjonalistów

Chociaż Logitech MX Master 3 to bezpośredni następca modelu 2S, jest to tak naprawdę zupełnie inna myszka. Różni się od poprzedników pod kilkoma względami, ale trzeba przyznać, że zmiany wyszły jej wyłącznie na plus.

Budowa Logitech MX Master 3

Logitech MX Master 3 waży 141 g. Idealnie pasującą do dłoni bryłę wykonano z twardego plastiku. Pokryto go przyjemnym w dotyku materiałem, który nie ślizga się w dłoni. Sprawia to, że mysz trzyma się bardzo pewnie, a po kilku godzinach pracy ręka nie jest zmęczona jej użytkowaniem. Przyciski i kółka zostały na niej umiejscowione w miejscach, gdzie palce praktycznie same się układają. Dzięki temu korzystanie z nich jest bardzo wygodne i intuicyjne. Urządzenie nie będzie natomiast leżeć komfortowo w dłoni osoby leworęcznej.

Czujnik Logitech MX Master 3 w technologii Darkfield umożliwia śledzenie ruchu myszy na niemal każdej powierzchni (nawet na szkle!). Czułość myszki może być ustawiona od 200 do 4000 dpi (z krokiem co 50 dpi).

Zaskakujący okazuje się fakt, że jednominutowe ładowanie myszki wystarcza aż na 3 godziny użytkowania! Baterię 500 mAh naładujemy przez USB typu C – nowość dla serii MX Master.

Myszka została wyposażona w kilka elementów sterujących. Pomiędzy prawym i lewym przyciskiem gryzonia umiejscowiono standardowe, jak mogłoby się wydawać, kółko przewijania. Jednakże w wypadku MX Master 3, dzięki technologii MagSpeed, specjalne, elektromagnetyczne kółko pozwala przewijać nie tylko piksel po pikselu tworząc szczegółowe grafiki, ale także 1000 wierszy na sekundę, czytając streszczenie lektury szkolnej. Tryby zmieniają się automatycznie, lecz można je również przełączać ręcznie przyciskiem umieszczonym tuż nad kółkiem. Warto dodać, że dzięki dobremu wyważeniu użytkowanie kółka jest bardzo wygodnie, a jednocześnie jest ono praktycznie niesłyszalne.

Kciukiem kontroluje się natomiast aż 4 elementy. Idąc od najwyżej umiejscowionego, małego kółka, przez dwa ustawione obok siebie przyciski, aż do dolnego przycisku gestów. Czuje się pełnie możliwości, którą oferuje MX Master 3. Każdy z tych przycisków może być dowolnie programowany za pomocą dedykowanej aplikacji dostarczanej przez firmę Logitech.

Logitech Options

Oprogramowanie instalowane zaraz po podłączeniu MX Master 3 do komputera oferuje naprawdę wiele. Każdy z przycisków obecnych na myszce można dowolnie przeprogramować. Domyślną funkcję można wybrać z długiej listy proponowanych opcji, lub przypisać jej własny skrót klawiszowy. Aplikacja oferuje również możliwość przypisania domyślnych funkcji klawiszy do konkretnego programu. W moim przypadku domyślnie pod przyciskami na boku jest zmiana utworów (kolejny/poprzedni), w programach do odtwarzania filmów skok o 10 sekund do przodu/tyłu, a w programie graficznym skróty CTRL + C oraz CTRL + V. Przycisk gestów, o którym wspomniałem wcześniej, rozpoznaje 4 ruchy myszki (góra, dół, prawo, lewo), którym funkcje przypisuje się na takiej samej zasadzie jak pozostałym przyciskom myszy. Zmienić możemy również szybkość wskaźnika, czułość kółka oraz ustawienia płynnego przewijania. Wisienką na torcie dla osób pracujących na kilku urządzeniach na raz jest natomiast funkcja Flow.

Logitech Flow

MX Master 3 pozwala automatycznie oraz płynnie przełączać się między wieloma komputerami. Przesuwając kursor do krawędzi ekranu nie napotkamy na jego koniec, ale kursor przesunie się razem z nami między komputerami, nawet z systemami operacyjnymi Windows, MacOS i Linux. Po skopiowaniu danego elementu na jednym komputerze, z łatwością można go przenieść i wkleić na drugi, nie musząc szukać w domu pendrive’a. Sama myszka ma również przełącznik służący do przełączania się bezpośrednio między rządzeniami.