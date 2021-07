Looper – czyli jak grać w kółko i kółko

Granie w kółko pewnie nie jest Wam obce. Na pewno mieliście kiedyś taką sytuację, że puszczaliście sobie jakąś piosenkę w pętli. Jednakże to, co będę opisywał, będzie miało związek z muzyką, ale nie do końca z tym, co słuchamy. Chociaż byłby to pewnie dosyć ciekawy artykuł… ale to innym razem. W tym tekście chciałbym przedstawić Wam urządzenie jakim jest Looper.

Czym jest looper?

Looper jest to proste urządzenie służące do grania w pętli. Występuje on w różnych programach muzycznych, ale również w materialnej postaci. Wygląda on bardzo podobnie do efektów gitarowych. Może jest to bardzo potoczne sformułowanie, ale w skrócie jest to kostka zasilana baterią, bądź zasilaczem, która ma swoje zastosowanie podczas grania na instrumentach. Efekty używa się by uzyskać pożądany dźwięk. Looper działa na podobnej zasadzie tylko nie daje nam efektów a jedynie umożliwia nam granie w kółko.

Jak działa looper?

Looper jest dosyć prosty w obsłudze. Do jego używania potrzebujemy oczywiście jakiegoś instrumentu lub mikrofonu. Obsługuje się w bardzo prosty sposób. Potrzebujemy linii wejściowej i wyjściowej. Linią wejściową, tak jak już wcześniej wspominałem, będzie nasz mikrofon lub instrument, a linią wyjściową może być głośnik, mikser. W zależności od firmy różni się działanie loopera, ale głównie polega to na naciskaniu pedała/przycisku. Gdy chcemy nagrać coś to naciskamy przycisk i przy końcu musimy jeszcze raz go wcisnąć. W tym momencie usłyszymy naszą pętle. Możemy do niej dodatkowo dograć kolejną pętle, czyli właściwie dograć do tej starej kolejny motyw.

Loop Station – co to i jak działa?

Loop Station jest to looper, ale troszeczkę większy i nieco droższy. Można o nim powiedzieć, że jest właściwie zbiorem kilu looperów. Po co takie urządzenie? Główna różnica między looperem a loop station jest taka, że w przypadku tego pierwszego, przerywając pętle, wyłączamy wszystkie ścieżki na raz, a w przypadku drugiego urządzenia możemy wyłączyć konkretną pętle. Przydaje się to przy tworzeniu całej piosenki, gdyż możemy na przykład w refrenie użyć pewnej pętli, a przy zwrotce już nie. Dzięki loop station możemy bawić się w włączanie i wyłączanie pętli w odpowiednim momencie

Ile kosztuje takie urządzenie

Koszt loopera, w zależności od firmy wynosi około 500-800 zł, natomiast przy loop station, kwota ta wzrasta do ponad 1000 zł.

Czy warto kupić?

I tak i nie. Jeśli potrzebujesz takiego urządzenia do zabawy, do pracy, na koncerty, to jak najbardziej polecam. Jeśli chcesz się jedynie trochę pobawić, możesz nie wydając pieniędzy skorzystać z programu, na przykład Reapera. Czasami warto pomyśleć nad stacjami, które oprócz loopera mają mase efektów. W taki sprzęt warto inwestować, bo dzięki niemu mamy jeszcze większe możliwości gry, śpiewu, a przede wszystkim rozwoju.

Mam nadzieję, że granie w pętli przyniesie Wam wiele radości. Rozwijajcie się i szkolcie swoje umiejętności. Looper to naprawdę fajna opcja dla każdego, dlatego z czystym sercem polecam to urządzenie.

https://www.andertons.co.uk/guitar-looper-pedal-guide