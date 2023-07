Podróże kształcą – to fakt. Możemy dzięki nim dowiedzieć się wielu rzeczy, poznać nową kulturę. Pojawiła się ciekawa promocja last minute – lot z Chin do Wietnamu za darmo. Piszę, że jest mały haczyk, gdyż mnie mało czasu by odebrać wspomniane darmowe bilety. No, prawie darmowe.

Lot z Chin do Wietnamu, a konkretnie z Hong Kongu do Hanoi trwa około dwóch godzin. Linia lotnicza Hong Kong Express opublikowała promocję, dzięki której można odebrać darmowy bilet w dwie strony pomiędzy tymi lokalizacjami. Z resztą, sami zobaczcie, wystarczy kliknąć w ten link. Mało tego, lot można odebrać od jutra, tj. 18 sierpnia do 12 grudnia bieżącego roku. Świetna promocja prawda? Fakt, trzeba się jakoś dostać do Hong Kongu, ale tak czy inaczej, praktycznie za darmo dostajecie bonusowo wycieczkę do Hanoi. Myślę, że warto skorzystać! Jest jednak mały haczyk. O co chodzi?

Lot z Chin do Wietnamu za darmo? Tak, ale jest mały haczyk.

Lot z Chin do Wietnamu za darmo! Spiesz się i przeczytaj uważnie!

Lot do Azji to nie jest już taka “pierwsza z brzegu” wycieczka. Tak czy inaczej mam nadzieję, że kiedyś się tam wybiorę. Wam też tego życzę! Akurat nadarza się okazja, dzięki której większa liczba osób zdecyduje się odwiedzić Chiny, a przy okazji “zaliczyć” kolejny kraj – Wietnam. Jak już wspomniałem, linia lotnicza HK Express oferuje darmowe loty. Jest haczyk, to fakt. Jaki? Nie, nie chodzi o to, że przecież musicie sobie zapewnić lot z miejsca zamieszkania do Hong Kongu i z powrotem. Chodzi o inną opcję, która z jednej strony sprawia, że faktycznie mówimy o darmowym locie z Chin do Wietnamu. Z drugiej jednak oferta sprawia, że musimy zapłacić wszystkie podatki i opłaty lotnicze. Ile to kosztuje? Około 400 złotych.

Sprawdziłem więc, ile kosztuje lot z Hong Kongu do Hanoi. Tak na szybko – 411 złotych. Mowa o HK Express, klasę ekonomiczną i samolot Airbus A320. Pamiętajcie jednak, że chodzi o podróż w jedną stronę. Wspomniane opłaty dotyczą lotów w dwie strony.

Darmowy lot w Azji

Jeśli ktoś lubi podróże, wspomniany Lot z Chin do Wietnamu za darmo jest naprawdę strzałem w dziesiątkę. Oczywiście, trzeba dostać się do Hong Kongu, a także opłacić wszystkie podatki i opłaty lotniskowe, ale wydaje mi się, że “gra jest warta świeczki”. Cena, jaką musimy zapłacić za wycieczkę do Wietnamu (Hanoi) w dwie strony jest naprawdę niska.

Dodatkowo, miejcie na uwadze to, że HK Express oferuje Wam około 50 zł zniżki na bagaż rejestrowany, jeśli planujecie podróż z pełną, dużą walizką.

