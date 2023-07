Apple wkrótce zaprezentuje nowe smartfony z serii iPhone oraz prawdopodobnie nowe słuchawki AirPods Pro. Premier w nadchodzących tygodniach będzie więcej, ponieważ plotki sugerują, że MacBooki z M3 już niedługo trafią do sprzedaży. Kiedy dokładnie?

Gurman przewiduje premierę nowych MacBooków

Wrzesień dla Apple to miesiąc, w którym prezentuje swoje najbardziej dochodowe urządzenie, jakim są oczywiście iPhone’y. To właśnie na początku tego miesiąca swoją premierę będą miały iPhone 15, które chwile po tym trafią do sprzedaży. Niedawno pojawiły się także przecieki sugerujące, że wraz ze smartfonami pojawią się także nowe słuchawki AirPods.

Wrzesień dla fanów marki Apple zapowiada się bardzo ciekawie, ale jak zapowiada Mark Gurman z Bloomberga, w kolejnych tygodniach możemy spodziewać się innej premiery – na rynek trafią MacBooki z M3. Według dziennikarza w październiku odbędzie się konferencja, na której Apple zaprezentuje nowe komputery z serii MacBook.

MacBooki z M3 już niedługo powinny trafić do sprzedaży. Fot. MacBook Air z M2, mat. wł.

MacBooki z M3 zadebiutują chwile po iPhone’ach 15

Jak podaje Mark Gurman z Bloomberga, Apple w październiku zaprezentuje nowe MacBooki z M3. Według dziennikarza na rynku pojawią się trzy modele – 13-calowy MacBook Air i MacBook Pro oraz komputer iMac. Kolejne MacBooki z M3, a konkretnie 14-calowy i 16-calowy MacBook Pro, zadebiutują na początku 2024 roku. Prawdopodobnie w styczniu, tak jak było to w przypadku poprzednich modeli z M2.

Właśnie wtedy miałyby pojawić się także modele wyposażone w procesory M3 Pro i M3 Max. Przecieki mówią, że nowy chipset Apple ma być wykonany w litografii 3 nm i oferować zdecydowany wzrost wydajności i mocy względem procesorów M2, które znajdują się w obecnie sprzedawanych modelach MacBook.

Nowe MacBooki z procesorem M3 mają trafić do sprzedaży w październiku. Fot. MacBook Air z M1, mat. wł.

