Magazyn Osobisty w OneDrive gwarantuje bezpieczeństwo danych

Coraz częściej korzystamy z chmury. Przechowujemy tam zarówno multimedia, czyli zdjęcia czy materiały wideo, jak i poufne dane. Zdarza się nam umieszczać w chmurze osobistej dokumenty, do których nikt postronny nie powinien mieć dostępu. Zazwyczaj tego typu usługi są dobrze zabezpieczone. Tak czy inaczej, do wycieku danych może dojść. Dlatego też jeśli chcemy być pewni, że nasze pliki są bezpieczne powinniśmy używać silnej metody uwierzytelniania. Magazyn Osobisty w OneDrive powinien zapewnić odpowiednią ochronę naszych danych.

Zwiększona ochrona naszych danych

Jeśli nie chcemy, by osoby postronne “dostały się” do naszych plików powinniśmy korzystać z odpowiedniego zabezpieczenia. Pomóc w tym może na przykład magazyn osobisty w OneDrive, czyli chmurze udostępnianej przez Microsoft. Jest to specjalny folder, który oferuje przede wszystkim silną metodę uwierzytelniania. Krótko mówiąc, aby otrzymać dostęp do plików musimy wpisać PIN, zeskanować odcisk palca, lub wykorzystać funkcję rozpoznawania twarzy. Możemy jeszcze wykorzystać kod, który otrzymamy na przykład na naszą pocztę e-mail lub w formie SMS’a.

Magazyn osobisty w OneDrive rzeczywiście zabezpiecza nasze pliki

Warto zauważyć, że usługa oferowana przez Microsoft działa nie tylko na komputerach z systemami Windows czy MacOS, lecz także na urządzeniach mobilnych z Androidem i iOS. Za pomocą aplikacji OneDrive możemy skanować dokumenty, robić fotki czy nagrywać filmy, które wylądują bezpośrednio w folderze magazyn osobisty. Dzięki temu poufne dane będą automatycznie przechowywane w odpowiednim miejscu. Dotyczy to na przykład zeskanowanych dokumentów identyfikujących naszą tożsamość, umów itd. Co ważne, dostęp do tych plików będzie oczywiście możliwy z każdego urządzenia, o ile przejdziemy pozytywnie test uwierzytelniania, o którym już wspominałem.

Jak to działa?

Magazyn osobisty w OneDrive korzysta z funkcji BitLocker, która szyfruje pliki na lokalnym nośniku danych. Nasze dane w chmurze są szyfrowane w czasie przechowywania w Microsoft Cloud. Dotyczy to także momentu, kiedy nasze pliki są przesyłane. Tak naprawdę nie ma możliwości “dostania się” do tego miejsca przez osobę nieuprawnioną. Co ciekawe, po pewnym czasie, kiedy oprogramowanie zauważy, że nie korzystamy magazynu osobistego dostęp do tego folderu zostanie zablokowany. Oczywiście wszystkie pliki, które były wcześniej otworzone również zostaną zablokowane. Aby ponownie się do nich dostać będzie potrzebne ponowne uwierzytelnianie.