Zima rozkręciła się na dobre. Wielu kierowców na ostatnią chwilę wymienia ogumienie w swoim samochodzie. Warto wiedzieć, że można dostać mandat za opony. Ale jak to, skoro „zimówki” nie są obowiązkowe w naszym kraju?

Nie wiem czy już się domyślacie o co chodzi, ale wyjaśniam. Można dostać mandat za opony, jeśli ich stan jest gorszy od pewnych wartości. Mowa między innymi o bieżniku na poziomie 1,6 mm, co i tak według mnie jest już stanem „krytycznym” i zbliża się do „pokazania” drutów, które są wtopione w każdą oponę. Tak naprawdę niecałe 2 mm bieżnika to tak, jakbyśmy jeździli na torowych oponach typu slick. Tylko, że w przypadku opon drogowych tak naprawdę nie mamy w ogóle przyczepności. A w takim stanie o wypadek nie trudno.

Mandat za opony? Sprawdź, czy Ty też możesz go dostać!

Mandat za opony – nie tylko za bieżnik

Pamiętajcie, że odpowiednia grubość bieżnika to podstawa. Są jednak inne ważne kwestie, których nie można ignorować jeśli chodzi o opony. Mowa między innymi o uszkodzeniach mechanicznych takich jak wybrzuszenia. Kolejna sprawa to wiek opony. Im starsza, tym większe prawdopodobieństwo, że pojawią się jakieś pęknięcia.

Dobry stan opon to nie jest jakiś dziwny wymysł urzędników. Ich jakość przekłada się na dobre prowadzenie samochodu, a przy tym za bezpieczeństwo na drodze. Nie ignorujmy tego tematu, gdyż w krytycznych sytuacjach mandat będzie najłagodniejszą karą.

Opony: zimowe czy całoroczne?

Pozostając przy temacie ogumienia, warto zastanowić się czy wybrać opony zimowe czy całoroczne? W tym przypadku można przytoczyć przysłowie: jeśli coś jest do wszystkiego to jest do niczego.

Warto wiedzieć, że opona wielosezonowa jest dużo twardsza od „zimówki” przez wykorzystanie do jej produkcji twardszej mieszanki. To oznacza , że co prawda jest bardziej wytrzymała, ale niestety, wspomniany materiał, z jakiej jest wykonana opona całoroczna w niskich temperaturach dużo szybciej jest twarda. Efekt? Dłuższa droga hamowania i przeciętne prowadzenie.

Jeśli więc w miejscu, w którym żyjemy panują „umiarkowane” warunki pogodowe, wtedy można rozważyć opony całoroczne. W naszym kraju, gdzie zimą temperatura spada poniżej 7 stopni Celsjusza odpowiedni wyborem będzie jednak zakup dwóch kompletów: zimowych i letnich.

