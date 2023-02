Polaku, masz czas do 31 marca! Potem stracisz pieniądze z dodatku!

2.

Wszystkim rodzinom, które do tej pory nie pobrały Polskiego Bonu Turystycznego przypominamy, aby wygenerowały go z platformy PUE ZUS i dokonywały nim płatności w terminie do końca marca 2023 r. Ten sam termin obowiązuje rodziny, które tylko częściowo wykorzystały przysługujące im świadczenie w wysokości pięciuset złotych na każde uprawnione dziecko. Co istotne środki z bonu można przeznaczyć np. na przedpłatę za usługę turystyczną, czy noclegową, których termin odbędzie się w późniejszym terminie, np. w okresie tegorocznego wypoczynku letniego. Zachęcamy zatem do skorzystania z tej formy wsparcia, która odciąży domowe budżety, przy okazji wspierając polską branżę turystyczną