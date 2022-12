Masz kartę AMD Radeon? Lepiej uważaj!

Jeśli w swoim komputerze posiadasz kartę AMD Radeon, to musisz mieć się na baczności. Oszuści znaleźli nowy sposób na infekowanie PC, wymierzony właśnie w posiadaczy kart tego producenta.

Nowy sposób oszustów! Uważajcie!

Oszuści czyhają na każdym kroku i w sieci nie można czuć się bezpiecznym. Znajdują oni coraz to nowsze sposoby na zainfekowanie komputerów czy wykradanie danych. Teraz na celowniku znaleźli się posiadacze kart graficznych “Czerwonych”.

Masz kartę Radeon? Lepiej uważaj!

Jeśli posiadasz w swoim komputerze kartę graficzną AMD Radeon, to z pewnością musisz uważać na to, z jakich stron pobierasz najnowsze sterowniki. Ostatnim sposobem oszustów są fałszywe strony internetowe, z których zamiast najnowszej aktualizacjo do naszej karty, pobieramy szkodliwe oprogramowanie.

Oszuści celują swoje działania posiadaczy kart AMD Radeon

Nie każdy użytkownik pobiera aktualizacje sterowników za pomocą fabrycznego narzędzia, a po prostu wyszukuje je za pomocą wyszukiwarki Google. W ostatnim czasie trzeba jednak mocno uważać na to, z jakiej strony pobieramy drivery, ponieważ pojawiło się sporo fałszywych witryn.

Fałszywe strony promowane są w Google, co oznacza, że pojawiają się wyżej niż prawdziwa strona AMD. Odróżnienie fałszywej witryny od tej prawdziwej jest bardzo trudne, ponieważ obie wyglądają praktycznie tak samo. Ogromną różnicą jest jednak to, że zamiast sterowników do kart AMD Radeon pobierzemy szkodliwe oprogramowanie.

Uważajcie na fałszywe strony ze sterownikami do kart graficznych AMD!

Pamiętajcie, przed kliknięciem w daną stronę dokładniej sprawdźcie jej adres!

Źródło: Komputer Świat