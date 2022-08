Masz starsze auto? Zapłacisz 7,5 tys. podatku ekologicznego

Chyba czas najwyższy pakować walizkę i wyruszyć tam, gdzie nie obowiązują chore prawa związane z motoryzacją. Wystarczy, że masz starsze auto, niezależnie czy będzie to benzyna czy diesel, masz zapłacić haracz. Bo jak inaczej tłumaczyć sobie podatek ekologiczny?

Unia Europejska robi wszystko, by jak najbardziej „obrzydzić nam” jazdę samochodami z silnikami spalinowymi. Urzędnicy robią co mogą, by zniechęcić nas do motoryzacji, a przy okazji sami wykonują loty prywatnymi odrzutowcami i wprowadzają prawa, które nie dotyczą bogatych. Mam na myśli chociażby posiadaczy hiper drogich jachtów czy supersamochodów pokroju Bugatti, Lamborghini czy Ferrari. Wydaje mi się, że tu wcale nie chodzi o ekologię, a o biznes, a może i coś innego? No cóż, lepiej nie doszukiwać się teorii spiskowych, ale dzieją się coraz dziwniejsze rzeczy, a najgorsze jest to, że nasz rząd sam wydaje na nas „wyrok”. Mowa o podatku ekologicznym, który partia rządząca umieściła w tak zwanym Krajowym Planie Odbudowy.

Nowe prawo ma wejść w życie w czwartym kwartale 2024 roku. Czy faktycznie zostanie wprowadzony? Wygląda na to, że tak, bowiem jak już wspominałem, partia rządząca wprowadziła go do KPO. Najciekawsze i najbardziej przerażające jest to, że oprócz Polski, nie został wprowadzony w takich krajach jak Litwa, Słowenia i Estonia. Ja nie wiem. Czy oni faktycznie nie widzą, że auta elektryczne nie mają żadnego związku z ekologią? Ślepo zapatrzeni w… coś urzędnicy wprowadzają nowe prawa nie patrząc na konsekwencje. Ot, następni będą się martwili. A ty, szary człowieku myśl co zrobić, by związać koniec z końcem. Nie ukrywam, jeśli faktycznie podatek ekologiczny będzie obowiązywać, dostaniemy mocno po kieszeni.

Wystarczy zobaczyć jak to wygląda w innych krajach. Przykładowo, Bułgarzy muszą zapłacić 700 euro, Czesi 200 euro, natomiast Holendrzy aż 1575 euro! Przecież to kwoty „z kosmosu”, które w niektórych przypadkach mogą przekroczyć wartość samochodu. Jeśli więc masz starsze auto, lepiej obserwuj rozwój tematu związanego z podatkiem ekologicznym, czyli niczym innym jak haraczem, który ma wymusić na tobie rezygnację z samochodu spalinowego. Przypominam, wprowadzają go osoby, które na umór podróżują „za nasze pieniądze”, bardzo często wykorzystując do tego prywatne samoloty, nawet na krótkich odcinkach.

