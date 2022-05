Masz starszy iPhone? WhatsApp przestanie niebawem działać

Żeby nie było, że straszę. Problem ten dotyczy faktycznie osób, które posiadają starszy iPhone. WhatsApp planuje pod koniec października podnieść wymagania aplikacji, przez co niektórzy posiadacze smartfonów Apple mogą pożegnać się z komunikatorem.

Co to znaczy starszy iPhone? A więc taki, który nie działa na systemie iOS 12. Niektórzy posiadacze smartfonów Apple mogą zaktualizować 11-tkę do 12-tki, jednak z takiej opcji nie skorzystają właściciele iPhone 5 oraz iPhone 5C. Niestety, jeśli chcecie dalej używać WhatsApp, musicie kupić nowszy telefon. W sumie, myślę, że to najwyższy czas, bowiem przecież „piątka” miała swoją premierę dziesięć lat temu. W przypadku telefonów, to tak naprawdę wieczność.

Dokładnie chodzi o 24 października. To właśnie wtedy właściciele komunikatora mają zamiar podnieść wymagania, a przez co właściciele iPhone z iOS 10 oraz 11 nie będą mogli korzystać z aplikacji. Według mnie, nie jest to nic dziwnego. Warto przypomnieć, że np. iPhone 5 i iPhone 5C pojawiły się wtedy, gdy aktualnym systemem był iOS 6. Dziś na smartfonach Apple działa iOS 15, dlatego jest to wręcz przepaść jeśli chodzi o technologię oraz oprogramowanie. Należy więc „przesiąść się” na nowszy model, który będzie wspierany przez producenta, a także będzie oferować najnowsze aktualizacje – także te dotyczące bezpieczeństwa naszych danych.

Najciekawsze jest jednak to, że faktycznie ludzie nadal korzystają z 10-letnich smartfonów z iOS. To oznacza dwie rzeczy. Przyzwyczajenie do urządzenia oraz świetną optymalizację, która pozwala w dalszym stopniu korzystać z takiego urządzenia. Nic nie chcę sugerować, ale w tym samym czasie wychodził Samsung Galaxy S III. Czy ktokolwiek pamięta jeszcze o tym modelu? Tak to ta… „mydelniczka”.

