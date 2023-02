Jeździsz autem z gwiazdą ma masce? Musisz iść na zakupy, bo Maybach idzie w modę. To znaczy, ja wiem, że można było kupować różne akcesoria z logo prestiżowej odmiany niemieckiej marki, ale teraz możesz kupić sobie kurtkę, kamizelkę czy bluzę. Oczywiście, zwykli śmiertelnicy jak zobaczą ceny tych ubrań, bardzo szybko uciekną, ale przecież nie oni jeżdżą Maybachem.

Wiesz, kiedy podróżujesz Maybachem, każdy wie, że osiągnąłeś sukces, bo stać się na ultra-drogą odmianę luksusowej limuzyny. A co, jeśli wysiądziesz z auta? Przecież nie będziesz nosił obleśnych ubrań Balenciaga, prawda? Skoro kupiłeś piękną Klasę S, masz bardzo dobry gust, a tego nie mają raczej klienci wspomnianej marki. Musisz więc pokazać w dyskretny sposób, że platynowe karty kredytowe to dla Ciebie nic nowego. I właśnie dlatego Maybach idzie w modę. Co ciekawe, osobiście, bez żartów, te nowe ubrania bardzo mi się podobają!

Maybach idzie w modę. Poważnie! Będzie sprzedawać ubrania.

Oczywiście, chyba nikt się nie spodziewał jakiś mega promocji w związku z wprowadzeniem nowej kolekcji o nazwie “Maybach Nieoczekiwane chwile“. Topowa męska kurtka The Zest I została wyceniona na prawie 15 tysięcy złotych. Oj tam, tyle co za znaczek Spirit of Ecstasy z Rolls-Royce. Mniejsza z cenami, bo kto by sobie nimi głowę zaprzątał. Sprawdźmy, czym cechuje się ten “wyrafinowany luksus”, o którym pisze Mercedes-Maybach.

Maybach idzie w modę, a kolekcja ta naprawdę jest elegancka i może się podobać

Założę się, że za kilka dni dostanę maila, w którym Mercedes będzie chwalić się wyprzedaniem całej kolekcji “Nieoczekiwane chwile”. I wcale nie chodzi o to, że np. ten mój krótki tekst sprawi, że wszyscy, których będzie oczywiście na to stać, ruszą czym prędzej na stronę marki, bądź do sklepów partnerskich. Chociaż, może i tak też będzie. Chodzi mi właśnie o to, że nie są to jakieś dziwne projekty, które rysował jakiś artysta na mocnym haju. Wręcz przeciwnie. Panuje tutaj bardzo eleganckie wzornictwo, które spodoba się wielu osobom. Świetny pomysł – wszyscy będą wiedzieli, że jesteś kimś, bo jeździsz Maybachem, a przy okazji nie będziesz krzyczał światu, że stać Cię na rzeczy z najwyższej półki.

Nowa kolekcja Maybach Icons of Luxury to przede wszystkim kurtki, kamizelki i bluzy. W zależności od wybranego modelu, kolekcja wykorzystuje klasyczną paletę, aczkolwiek potrafi przełamać kolory wykorzystując pomarańczowy odcień. Wygląda to naprawdę dobrze. Dodatkowymi cechami charakterystycznymi dla kolekcji są duże, haftowane loga, które nie krzyczą, gdyż dopasowano je kolorystycznie do danego ubrania. Pojawiają się także srebrne oraz złote oznaczenia Maybach, aby nikt przypadkiem nie zapomniał z kim ma do czynienia. Dodam jeszcze, że nowa kolekcja to ubrania dla mężczyzn, jak i kobiet, ale pojawiają się również rozwiązania uniwersalne, tak zwane unisex.

Zdecydowanie jestem na tak. Maybach Icons of Luxury to ciekawa pod kątem wizualnym kolekcja

Oczywiście, nie będę tutaj opisywał wszystkich ubrań, które wchodzą w skład kolekcji. Dodam tylko, że producent zdecydował się – w zależności od danego modelu – na rozmiary od S do XXXL, a więc tak naprawdę każdy, bez znaczenia jaki nosi rozmiar, znajdzie coś dla siebie. Osobiście spodobała mi się między innymi bluza The Break I, która, jak chwali się producent, wykonana została z wysokiej jakości bawełny. Cechą charakterystyczną jest oczywiście ogromne logo w centralnym miejscu. Jej cena to 290 euro, czyli około 1400 zł.

Fajnie wygląda również puchowo-poliestrowa pikowaną kurtka przejściowa, która jest dostępna w czarnym kolorze. Bardzo fajna, elegancka, w której producent w kulturalny sposób umieścił logo marki Maybach – na rękawie. Jeśli i Wam się spodobała, proszę czym prędzej wyciągnąć z portfela około 4800 zł.

Tak jak już wspominałem, miłych dla oka ubrań z kolekcji Maybach Icons of Luxury jest o wiele więcej. Przykłady? Bluza z kapturem The Zing I, kurtka z bawełnianymi rękawami The Real I, bluza The Breather I, damskie kurtki The Glam I oraz The Glow I. W kolekcji znajdziemy również kamizelkę męską The Activity I – idealna na wypad na golfa, damska koszulka polo The Chic I oraz kaszmirowy pled The Embrace II.