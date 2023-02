Rolls-Royce świętuje 112 rocznicę znaczka za 15,5 tys zł

Spirit of Ecstasy czyli symbol luksusu i prestiżu. Rolls-Royce świętuje 112 rocznicę figurki, która kosztuje tyle, ile porządny Passat B6 w “hajlajnie”. Znaczek, którego raczej nigdy nie zobaczysz na masce swojego samochodu. No, chyba, że potrafisz kombinować albo masz szczęście i wygrasz na jakiejś loterii.

Zarejestrowano ją jako własność intelektualną brytyjskiej marki dokładnie 6 lutego 1911 roku. Od tamtego czasu można śmiało stwierdzić, że to globalna ikona i symbol. Jak opisuje ją jeden z dealerów Rolls-Royce w Polsce, tworzy czarującą aurę, a w dzisiejszych modelach potrafi emitować aureolę białego światła, która wręcz emanuje z podstawy piedestału. Brzmi pięknie, prawda? No, bo jak ma brzmieć, skoro kosztuje 15,5 tysięcy złotych. Przy kwocie, jaką trzeba wydać na dowolnego Rolls-Royce’a, to jakieś grosze. Z resztą, oryginalny parasol z logo tej marki to wydatek rzędu 3000 złotych. Fakt, chroni przed deszczem tak samo jak ten za “stówkę”, ale wiecie, Rolex również wskazuje czas identycznie, jak jakiś “bieda zegarek” za kilkadziesiąt złotych. Z resztą, mniejsza z tym.

Rolls-Royce świętuje 112 rocznicę Spirit of Ecstasy

Warto wspomnieć, że Duch Ekstazy zmieniał się z biegiem czasu. Stał nieco wyżej, przyjmował różne postawy i jak opisuje to dział marketingu brytyjskiej marki – pozwalał wiatrowi rzeźbić jej płynące ubranie w subtelnie zmienionych formach. Brzmi pięknie, prawda? Nie wiem czy wiecie, osobą, którą widać do dziś na każdej masce Rolls-Royce’a jest modelka Eleanor Thornton.

112 lat temu ilustrator i rzeźbiarz – Charles Sykes zajął się realizacją tego dzieła kojarzonego z przepychem, luksusem i prestiżem. Oczywiście, początki wspomnianego Ducha Ekstazy to wiele legend i mitów, aczkolwiek nie brak w tej opowieści wielu faktów. Tak czy inaczej, figurka nadal zasłonięta jest tajemnicą i intrygą. Co ciekawe, jej historia obejmuje wiele fundamentalnych postaci we własnej historii Rolls-Royce, w tym pierwszego dyrektora zarządzającego marką – Claude’a Johnsona.

Rolls-Royce świętuje 112 rocznicę znaczka za 15,5 tys zł

Z czym kojarzy się Spirit of Ecstasy? Oczywiście, z ambicjami, osiągnięciami, doskonałością i, przede wszystkim, sukcesem. Bo jak inaczej opisać osobę, która może sobie pozwolić na tak wspaniałe auto?

Duch Ekstazy pojawia się również w modelu Rolls-Royce Spectre – pierwszym aucie elektrycznym tej luksusowej, brytyjskiej marki.