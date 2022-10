Rolls-Royce Spectre uważany jest przez markę za spełnienie przepowiedni wypowiedzianej w 1900 roku przez założyciela Charles Rolls o elektrycznej przyszłości motoryzacji, w której to samochody elektryczne zapewnią nam czystą i cichą alternatywę dla silników spalinowych. Ale czy to ma aż takie znaczenie w autach o tak wysokiej klasie?

Rolls-Royce Spectre

Rolls-Royce Spectre

Marka Rolls-Royce zawsze wyznaczała prym jeśli chodzi o luksus i komfort. W przypadku modelu Spectre nie jest inaczej. Chcą wyznaczyć standardy, które również ciężko będzie osiągnąć innym. W końcu klient tej marki uważany jest za najbardziej wymagającego. Stąd też Rolls-Royce Spectre poddany został wszelakim testom, aby sprostać jak największym wymaganiom. A fakt tego, że Spectre został poddany przebiegom ponad 2.5 miliona km i symulacjom starzenia ponad 400 lat tylko utwierdza nas w tym, że to auto nie ma sobie równych. Wprowadzenie elektrycznego modelu przez markę Rolls-Royce tylko pokazuje, że motoryzacja wkroczyła już na kolejny etap i elektryki spełnią oczekiwania klienta.

Rolls-Royce Spectre

Rollce-Royce Spectre został określony mianem Ultra-Luxury Electric Super Coupe, czyli klasa ponad siebie. Każdy detal został dokładnie przemyślany, a inżynierowie spędzili mnóstwo godzin z tym projektem, wzorując się nie tylko motoryzacją ale przede wszystkim żeglarstwem, sztuką czy antycznymi rzeźbami.

Rolls-Royce Spectre

Przód otrzymał największy w historii grill, który swoją konstrukcją ma również jak najlepiej rozprowadzać powietrze powodując jak najmniejszy opór powietrza. Polerowana stal nierdzewna z której jest on wykonany czy aerodynamiczna Spirit of Ecstasy, przy której projekcie spędzono ponad 830 godzin pokazują dbałość o detale. Spectre jest również najbardziej opływowym modelem marki ze współczynnikiem oporu powietrza na poziomie 0.25.

Rolls-Royce Spectre pierwszym elektrykiem najbardziej prestiżowej marki Rolls-Royce Spectre pierwszym elektrykiem najbardziej prestiżowej marki Rolls-Royce Spectre pierwszym elektrykiem najbardziej prestiżowej marki

Dbałość o każdy szczegół

Ciężko jest opisać każdy element, który został zaprojektowany z największą dbałością. Całe auto inspirowane żeglarstwem. Tak jak sportowe motorówki odbija swoim przodem otaczające je środowisko. A boczna linia inspirowana jest podnoszącą się łodzią przy przyspieszaniu. To wszystko w tym dwu-drzwiowym coupe spotęgowane jest przez ogromne, 23-calowe felgi.

Rolls-Royce Spectre

Spectre jest również pierwszym autem w historii marki, które posiada tzw. Starlight Doors, czyli iluminację 4796 gwiazd. A drzwi wykonane mogą zostać nawet z drewna Canadel Panelling, nazwanym po zatoce, w której Sir Henry Royce spędzał zimy ze swoim design team.

Rolls-Royce Spectre

Samochód wyposażony jest również w najnowocześniejsze oprogramowanie nazwane SPIRIT. Ma ono nie tylko zajmować się kontrolowaniem samochodu ale również współpracować z właścicielem. Aplikacja Whispers pozwoli na zdalne komunikowanie się z samochodem. To coś pokroju sztucznej inteligencji, za którą ma stać właśnie samochód.

Rolls-Royce Spectre pierwszym elektrykiem najbardziej prestiżowej marki Rolls-Royce Spectre pierwszym elektrykiem najbardziej prestiżowej marki Rolls-Royce Spectre pierwszym elektrykiem najbardziej prestiżowej marki Rolls-Royce Spectre pierwszym elektrykiem najbardziej prestiżowej marki Rolls-Royce Spectre pierwszym elektrykiem najbardziej prestiżowej marki Rolls-Royce Spectre pierwszym elektrykiem najbardziej prestiżowej marki Rolls-Royce Spectre pierwszym elektrykiem najbardziej prestiżowej marki Rolls-Royce Spectre pierwszym elektrykiem najbardziej prestiżowej marki

Marka Rollce-Royce swoim pierwszym elektrykiem wkracza, jak to mówi, w etap 3.0, którym jest powolna pełna elektryfikacja marki. Podwozie Architecture of Luxury to wstęp do nowej ery. Jest ono wykonane w pełni z aluminium z zachowaniem idealnej proporcji w ułożeniu akumulatorów i rozłożeniu masy. W zasadzie to pełnią one rolę 700 kilogramowego wygłuszenia pozwalając przy tym zachować o 30% sztywniejsze nadwozie i bardzo niski środek ciężkości.

Rolls-Royce Spectre

Serce luksusu

Rolls-Royce Spectre testowany był w przeróżnych najcięższych warunkach. Od testów w 40 stopniowym mrozie subarktycznej Szwecji, po 55 stopniowe upały Południowej Afryki. Zawieszenie planarne stosowane w aucie ma zapewnić dostosowanie się do każdych warunków drogowych. Pozwala ono na tłumienie wszelkich nierówności czy drgań, niezależnie przez każde koło. Podczas ostrych zakrętów o komfort dba każdy z 18 niezależnych czujników połączonych z systemem czterech kół skrętnych aby zachować jak największą stabilność przy pokonywaniu zakrętów.

Dokładne dane, jak mówi marka jeszcze nie są znane, gdyż auto jest wciąż dopracowywane pod względem napędu. Jednakże już teraz, przed wypuszczeniem pierwszych egzemplarzy w czwartym kwartale 2023 roku coś wiemy. Według WLTP auto ma w stanie przejechać do 520 kilometrów. Ma 900 Nm momentu obrotowego i aż 430 kW mocy. Przyspieszenie 0-100 km/h zajmuje 4.5 sekundy. Prawdę mówiąc te wartości nie powalają. Zwłaszcza, że to 2-dzwiowe, czteroosobowe coupe mierzy 5453 mm długości, 2080 mm szerokości i 1559 mm wysokości przy rozstawie osi 3210mm, średnicy zawracania 12.7 m no i tej masie, która wynosi 2975 kilogramów. Co to za czasy, żeby luksusowe coupe ważyło 3 tony.

Cena? Ma oscylować pomiędzy modelami Cullinan i Phantom.