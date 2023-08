Lech Poznań kontynuuje walkę o awans do Ligi Konferencji UEFA. Dziś zmierzy się on ze Spartakiem Trnawa. Gdzie za darmo oglądać mecz Lech Poznań vs Spartak Trnawa? Czy Kolejorz zdoła zwyciężyć w pierwszym meczu 3. rundy eliminacji do fazy grupowej europejskich pucharów? O której początek spotkania?

Poznańska lokomotywa rozjechała rywali. Dziś będzie podobnie?

Poprzednia runda eliminacyjna w wykonaniu Lecha Poznań potwierdziła wysoką dyspozycję poznańskiej drużyny w europejskich pucharach. Druga runda eliminacji Ligi Konferencji UEFA, w której Kolejorz zmierzył się z Żalgirisem Kowno, zakończyła się totalną dominacją polskiej drużyny.

W pierwszym spotkaniu poznaniacy wygrali u siebie 4:1, natomiast w Kownie mocno rezerwowy skład Kolejorza pokonał gospodarzy 1:3. Trzecia runda to jednak nowy, mocniejszy przeciwnik, jakim jest Spartak Trnawa. Pierwsze stracie obu drużyn zostanie rozegrane w Poznaniu. Gdzie oglądać mecz Lech Poznań vs Spartak Trnawa za darmo?

Kolejorz pójdzie po swoje? Mecz Lech Poznań vs Spartak Trnawa za darmo! Fot. Twitter @LechPoznan

Gdzie za darmo oglądać Lech Poznań vs Spartak Trnawa?

Droga do fazy grupowej Ligi Konferencji UEFA dla Lecha Poznań wiedzie przez Słowację. Kolejorz jest w dobrej formie – w trzech kolejkach Ekstraklasy zgromadził siedem punktów (dwa zwycięstwa, jeden remis). Czy dziś poznaniacy potwierdzą swoją dyspozycję i pokonają Spartak?

Gdzie oglądać mecz Lech Poznań vs Spartak Trnawa? Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:00, a jego darmowa transmisja będzie dostępna w internecie na stronie TVP Sport oraz na samym kanale TVP Sport. Link do streamu znajdziecie tutaj.

Kolejorz pójdzie po swoje? Mecz Lech Poznań vs Spartak Trnawa za darmo!

Źródło: opr. wł./ TVP Sport