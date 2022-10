Medycyna estetyczna na stałe zagościła w naszym życiu. Jest bardziej dostępna, a ilość oferowanych usług sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na „modyfikacje” własnego ciała. Klinika OT.CO, której założycielami są Katarzyna Osipowicz oraz Piotr Turkowski sugerują, na jakie zabiegi najchętniej decydują się klienci.

Po co ludzie korzystają z medycyny estetycznej? To proste, by lepiej się czuć i pozbyć się kompleksów. Najważniejsze jest jednak to, że coraz więcej pacjentów, którzy decydują się na zabieg jest świadoma tego, by nie przesadzać. Delikatny „lifting ciała” w niektórych przypadkach jest bardzo dobrą decyzją. Co innego przesadne modyfikacje, które wręcz nas oszpecają. Dziś jednak sprawdźmy, jakie są tzw. „jesienne bestsellery” w przypadku gabinetu medycyny estetycznej OT.CO.

Medycyna estetyczna – z jakich usług korzystamy w 2022 roku

Oczywiście, nie będę rozwijał się mocno w temacie opisu wszystkich usług, na które decydują się klienci mokotowskiej kliniki. Szczegóły znajdziecie odwiedzając stronę klinikaotco.pl. Tak czy inaczej, pacjenci wybierają między innymi laser pikosekundowy, który wykorzystuje się między innymi do usuwania tatuażu, blizn, piegów lub rozstępów. Często wybierany jest również zabieg mezoterapii, który ma uelastyczniać skórę. Jego atutem według ekspertów jest szybki efekt bez konieczności wykonywania zabiegów inwazyjnych.

Pozostając w temacie mezoterapii, klienci wybierają również metodę restrukturyzującą Bolite na bazie kwasu hialuronowego, który utrzymuje się do dziewięciu miesięcy. Stosuje się go do skóry twarzy, szyi, dekoltu, dłoni, a nawet do nawilżania ust. Pacjenci decydują się także na terapię kwasem polimlekowym, która cechuje się tym, że jest bardzo dyskretna oraz nie zabuża naszych naturalnych rysów twarzy.

Medycyna estetyczna – z jakich usług korzystamy w 2022 roku. Zdjęcie pochodzi ze strony kliniki.

Aby poprawić kondycję skóry klienci decydują się na termolifting Zaffiro, który ma za zadanie obkurczyć i stymulować produkcję nowych włukien kolagenowych. Warto również wspomnieć o nowatorskim zabiegu Alma SPADEEP, który za pomocą fal radiowych może pomóc w modelowaniu twarzy i ciała. Oczywiście, jak już wspomniałem, to tylko kilka najpopularniejszych usług, jakie wybierają pacjencji kliniki OT.CO. Analizując ofertę można doznać lekkiego szoku – tak naprawdę zarówno kobiety, jak i mężczyźni znajdą coś dla siebie.

