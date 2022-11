Mercedes oszalał! Tak chyba można określić to, o czym pisze portal The Verge. Niemiecki producent, tak samo, jak niektórzy producenci samochodów wprowadza model subskrypcji. Okazuje się, że za lepsze przyśpieszenie w samochodach tej marki trzeba będzie płacić ponad 5 tys. w ramach rocznego abonamentu!

Odblokowanie funkcji auta dzięki subskrypcji. Tak wygląda przyszłość motoryzacji

Mercedes oszalał? Nie, tak wygląda najnowsza era motoryzacji. W dzisiejszych czasach samochody posiadają szeregi systemów, które mają na celu zwiększenie komfortu i ogólnych możliwości pojazdu. Większa ilość elektroniki i systemów sprawia, że producent zdalnie może blokować poszczególne rozwiązania. Sposobem na ich odblokowanie jest opłacanie subskrypcji, zupełnie jak w przypadku wszystkich serwisów streamingowych.

Mercedes oszalał! Ponad 5 tys. PLN w rocznej subskrypcji za lepsze przyśpieszenie! Fot. MenWorld

Przeczytaj także: Mercedes-AMG C63 Performance S o połowę mniejszy, ale mocniejszy niż kiedykolwiek

Jak podaje serwis The Verge, niemiecki producent przechodzi na tryb abonamentu, dzięki któremu użytkownik będzie mógł odblokować poszczególne funkcje w swoim aucie. Niestety, tak wygląda przyszłość motoryzacji i Mercedes nie jest jedynym koncernem, który stosuje takie rozwiązania. Jeśli będziemy chcieli, aby nasz samochód miał lepsze przyśpieszenie, w ramach rocznej subskrypcji będziemy musieli zapłacić ponad 5 tys. złotych (1200 USD).

5 tys. złotych za lepsze przyśpieszenie. Mercedes oszalał!

Osoba, która kupi samochód z gwiazdą i będzie musiała płacić abonament, aby poszczególne systemu w aucie działały, stwierdzi, że Mercedes oszalał, jednak tak wygląda przyszłość motoryzacji. Samochody elektryczne to jedno, abonament na poszczególne systemy to drugie. The Verge podaje, że lepsze przyśpieszenie auta będzie nas kosztowało 1200 USD rocznie, czyli ponad 5 tys. złotych. Wzrost osiągów pod tym względem to od 20 do 24 proc., co przekłada się na ok. 0,9 sekundy do „setki”.

Poszczególne funkcje w samochodach Mercedes będą odblokowane tylko wtedy, gdy będziemy opłacać abonament!

Nie, subskrypcja nie wiąże się z żadnymi mechanicznymi modyfikacjami auta, a jedynie odblokowaniem za pomocą oprogramowania. Nie mówimy tutaj jednak o wszystkich samochodach, a o elektrycznych modelach Mercedes-EQ EQE i Mercedes-EQ EQS. W ostatnich latach sprzedaż nowych samochodów spadła, dlatego też producenci znaleźli nowy sposób na dochód, a jest nim wprowadzenie planu subskrypcji, która odblokowuje wszystkie możliwości samochodu, za który przecież zapłacimy.

Źródło: The Verge