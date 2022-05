Mercedes zadzwonił po służby. Kierująca była pijana.

Nadal nie rozumiem, dlaczego ludzie są tak głupi. Ba, dlaczego są takimi debilami, że wsiadają za kierownicę będąc pod wpływem alkoholu. No cóż, o tym, że nie warto tak robić przekonała się 61-letnia kobieta, która była pijana i wjechała w bramę i ogrodzenie jednej z posesji. Najlepsze jest to, że to Mercedes zadzwonił po służby. Tak, zadziałał system eCall.

Jak widać, nowe samochody nie pozwolą kierowcy na ucieczkę z miejsca zdarzenia. Nie i kropka. I super, bardzo mnie to cieszy. Może taki debil czy debilka chciałaby jakoś uciec od konsekwencji związanych z jazdą pod wpływem alkoholu. A tu się nie da, bo np. taki Mercedes zadzwonił po służby automatycznie. Policja przyjechała, a 61-latka wydmuchała 1,5 promila. Wiecie co jest najlepsze? Tłumaczyła się, że jechała na przyjęcie komunijne. Jechać to mogła, ale co najwyżej jako pasażer. A teraz najlepiej by się przejechała – do więzienia, bo taka tępa osoba nie wyobraża sobie chyba tego, że podczas takiej jazdy pod wpływem mogła zabić jakiegoś przypadkowego przechodnia. Na przykład takiego, który również chciał udać się na przyjęcie komunijne.

Mercedes zadzwonił po służby. Teraz kierującej grozi do 2 lat pozbawienia wolności

Grozi? To powinno być przyznawane z automatu. Jedziesz pod wpływem, kończysz za kratkami i koniec. A tak, taka kierująca narobiła szkód. Całe szczęście, że nikogo nie zabiła. Na przykładzie wiadomości, która została opublikowana przez śląską policję, możemy śmiało wywnioskować, że systemy bezpieczeństwa są bardzo przydatne. Oczywiście, nie chodzi mi tylko o to, że policjanci dzięki eCall złapali pijaną na gorącym uczynku.

Przecież taki Mercedes i inne samochody wyposażone w eCall mogą zadzwonić po służby ratunkowe, kiedy np. kierujący i pasażerowie nie dają znaków życia po wypadku. System przekaże informację o lokalizacji, miejscu uderzenia oraz ilości osób podróżujących samochodem. Prawda, że świetne i potrzebne rozwiązanie?

