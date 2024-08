Modelowanie włosów w domu. Zobacz, jak to robić skutecznie!

O fryzurach męskich moglibyśmy dyskutować godzinami. Różne style, nieoczywiste propozycje. Rzecz jasna, większość tworzą profesjonaliści. A jak powinno wyglądać odpowiednie modelowanie włosów w domu? Mamy podpowiedzi stylistki Magdaleny Cegleckiej – Koc.

Modelowanie włosów w domu.

Czy to kobiety głównie zwracają uwagę na odpowiednio ułożone włosy? Być może, chociaż wydaje mi się, że panowie również mają tu wiele do powiedzenia. Jeśli myślisz, że efektowne i skuteczne modelowanie włosów jest możliwe tylko w salonie fryzjerskim muszę Cię zaskoczyć. Absolutnie nie. Zobacz, możesz samodzielnie przygotować swoją fryzurę i będzie wyglądać tak, jakby włosy ułożył profesjonalista. Co potrzebujesz? Przede wszystkim chęci i podstawowe narzędzie pracy, jakim jest szczotka oraz suszarka. Sprawdźmy więc, co radzi nam stylistka Magdalena Cegielska – Koc.

Modelowanie włosów w domu.

Modelowanie włosów w domu. To bardzo proste. Zobacz.

Przede wszystkim zacznijmy od podstaw. Czyli czego? To proste – chodzi o… czyste akcesoria. I wcale nie chodzi mi o to, że np. używanie nieumytej szczotki jest niehigieniczne. Fakt, nie jest, ale mam na myśli coś zupełnie innego. Mowa o pozostałościach kosmetyków czy nawet o nadmiarze sebum. Nie dość, że na skórze Twojej głowy mogą pojawiać się bakterie i wirusy to jeszcze takie „pozostałości” obciążają fryzurę. Dlatego jeśli już chcesz zrobić fajny „look”, zacznij od higieny swoich narzędzi.

Odpowiednie akcesoria to podstawa skutecznego modelowania włosów

Magdalena Cegielska – Koc podpowiada również, że bardzo ważny jest dobór odpowiedniej szczotki. Jak w prosty sposób sprawdzić, która będzie najlepsza? Jeśli masz. gładkie włosy, które łatwo się rozczesują, możesz wybrać szczotkę twardszą, która się nie ugina. Wtedy unikniesz ryzyka wyrywania włosów. Z kolei, gdy szczotkowanie jest trudniejsze, bo np. włosy mają większą porowatość, a więc są bardziej oporne na rozczesywanie, a do tego plączą się i kołtunią – sugeruję wybrać elastyczne, a więc miękkie akcesoria.

Modelowanie włosów w domu. Pomoże szczotka Olivia Garden Expert Blowout Shine.

Odpowiedni szampon jest równie ważny co akcesoria

Akcesoria to jedno ale warto wiedzieć, że szampon również jest ważny, jeśli chcemy, aby nasze włosy wyglądały dobrze. Ba, śmiało stwierdzam, że to podstawa. Niezależnie czy masz włosy krótkie czy długie, powinieneś wybrać taki, który nie ma tak zwanej ciężkiej formuły. Celowałbym w naturalne szampony, a także produkty trychologiczne, które mają za zadanie oczyścić skórę głowy oraz włosy. Sugeruję również wybierać ręcznik wykonany z bawełny, a więc taki, który skutecznie odsączy włosy i skórę z nadmiaru wilgoci.

Modelowanie włosów w domu. Pomoże szczotka Olivia Garden Expert Blowout Shine.

Jak skutecznie modelować włosy w domu?

Przechodzimy do najważniejszego czyli do stylizacji naszych włosów. Oczywiście, aby zrobić to skutecznie należy odpowiednio wysuszyć włosy. Sprawdź czy Twoja suszarka ma stabilizację nawiewu. Myślę, że ma, bo Twoja kobieta z pewnością nie kupiłaby byle jakiej suszarki. W moim przypadku jest to bardzo wydajny model marki Philips, który nie kosztował wiele, a oferuje wszystko to, co potrzebne do poprawnego suszenia włosów – zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn. Pamiętaj, że za mocny nadmuch puszy fryzurę, co może powodować skutek odwrotny od tego, który chciałeś osiągnąć.

Kolejny temat to szczotka – właśnie z nim w głównej mierze się tutaj zwracam. Fakt, przyznaj się „bez bicia”, że wykorzystuję w tym celu zwykły grzebień. A może czas zmienić coś w tej kwestii? Wydaje mi się, że tak, to najwyższa pora. Ekspert – Magdalena Cegielska – Koc sugeruje by wybrać przykładowo szczotkę Olivia Garden Expert Blowout Shine. Dlaczego? Ma pokryty ceramiką korpus. To sprawia, że ciepło jest rozprowadzane równomiernie, a dzięki temu redukujemy ryzyko uszkodzeń. Oczywiście, to znacznie powinno wpływać na modelowanie. Warto zauważyć, że ten model ma faliste włosie, które zwiększa napięcie naszych włosów, z kolei jonizacja ma zapewnić tak zwany efekt antystatyczny, co sprawia, że włosy są gładkie.

Modelowanie włosów w domu. Pomoże szczotka Olivia Garden Expert Blowout Shine.

Fakt, te porady dotyczą przede wszystkim osób z długimi włosami ale szczerze mówiąc, szczotka może być skutecznym „narzędziem” podczas stylizacji dla każdego, niezależnie od długości włosów. No dobrze, wile więc kosztuje taka szczotka, o której piszę i którą poleca stylistka Magdalena Cegielska – Koc? Analizując oferty sklepów, szczotka Olivia Garden Expert Blowout Shine 45 mm kosztuje około stu złotych, co według mnie nie jest jakimś dużym wydatkiem patrząc na to, że zyskujemy solidny produkt, który posłuży nam przez długi czas. Mało tego, dokładnie analizując porównywarkę cenową zauważyłem, że możemy ją kupić znacznie taniej.