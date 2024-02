Miesiąc życia za 231 zł! Do tego śniadanie i kolacja w cenie

Masz cały luty aby przemyśleć sprawę. O co chodzi? W skrócie, Beduini oferują miesiąc życia za 231 zł, o ile weźmiesz kogoś ze sobą. W cenie masz śniadanie i kolację. Jaki jest haczyk? Cóż, jest i to… spory.

Jak to możliwe, że żyjesz wielokrotnie taniej niż na przykład w Polsce? W pewnym stopniu możliwe. Wystarczy, że zdecydujesz się na wyjazd do Wadi Rum w Jordanii. Jest to w pewnym stopniu pustynia, a obiekt o nazwie Bedouin Memories Camp to nic innego jak grupa namiotów. Ciekawe jest to, że w obiekcie znajduje się taras, bar, sprzęt do grillowania i najważniejsze – widok na góry, cisza i spokój. Przynajmniej tak być powinno, skoro to pustynia, a lokalizacja zarządzana jest przez Beduinów. Najlepsza z tego wszystkiego jest oczywiście cena. Jeśli zdecydujesz się na wyjazd w pojedynkę, płacisz 462 zł, natomiast wyjazd z drugą osobą obniża cenę do 231 zł. Cały czas chodzi o miesiąc z wyżywieniem!

Beduini oferują miesiąc życia za 231 zł, o ile weźmiesz kogoś ze sobą.

Miesiąc życia za 231 zł, o ile nie przeszkadza Ci życie na pustyni

Jeśli już zacząłeś się pakować, musisz wiedzieć o pewnych rzeczach. Przede wszystkim dojazd – musisz pamiętać, że cena nie obejmuje transportu do Jordanii. Fakt, otrzymujesz w ramach tej kwoty jedzenie, a Twój namiot posiada część wypoczynkową i jadalnie, ale. No właśnie, ale. Przede wszystkim nie wjedziesz sam na pustynię. Nie wolno i już. Musisz zrobić to z Beduinami, a za to płacisz. Różne są opinie – jedni mówią nawet o 1000 zł, inni z kolei o… 120 zł. Z resztą, namioty są w zależności od obiektu od 10 do nawet 20 km od wejścia na pustynię.

Beduini oferują miesiąc życia za 231 zł, o ile weźmiesz kogoś ze sobą.

Kolejna rzecz – fakt, nocleg jest tani ale Beduini “odbijają sobie” wszystko na wycieczkach, które według wielu osób wcale nie należą do najciekawszych. W skrócie, musisz liczyć się z kolejnymi kosztami. Przykładem jest np. wycieczka po safari terenówką. OK, możesz pominąć wspomniane atrakcje, ale Beduini nie będą z tego powodu zadowoleni. Pamiętaj, że jesteś “u nich” i do tego przecież to pustynia. Chciałbyś iść pieszo 20 km w takim miejscu? Nie będziesz brał wycieczek – nie będziesz mile widziany. A co można przez miesiąc robić na pustyni? Ileż można jeździć po safari, prawda? Fakt, fajnie to przeżyć ale wydaje mi się, że dzień, OK, maksymalnie tydzień można tam spędzić. Nie więcej.

Jeśli nadal ta propozycja Ci się podoba, możesz odwiedzić stronę Bedouin Memories Camp na Booking. Tam poznasz wszystkie szczegóły.

Beduini oferują miesiąc życia za 231 zł, o ile weźmiesz kogoś ze sobą.

Sprawdź inne artykuły z kategorii podróże.