Milik: jego droga z Napoli się rozejdzie!?

Arkadiusz Milik, 26-letni napastnik SSC Napoli, który już w styczniu był według plotek celem transferowym chociażby Manchesteru United. Teraz ilośc plotek się nasiliła. Polski napastnik w ostatnich dniach jest wiązany z Borussią Dortmund czy Torino. Obecnie największe zainteresowanie wykazują dwa kluby: Inter Mediolan oraz Atletico Madryt.

Arkadiusz Milik w barwach Napoli

Połączenie z La Ligą

Portal Mundo Deportivo przekonuje, że Milik jest jednym z głównych celów transferowych Atletico. Hiszpanie poszukują napastnika, który zastąpi Diego Costę, który po sezonie prawdopodobnie przeniesie się do Interu Miami. Do transferu Arka jest zdecydowany sam Diego Simeone, który twierdzi, że przyda mu się napastnik, który podłączy się sprawnie do kontrataków oraz będzie groźny w powietrzu. Według plotek Atletico jest gotów zapłacić za Polaka około 40 milionów euro.

Pozostanie we Włoszech

Ostatnie plotki mówią o transferze Milika do Interu. Portal fcinternews.it przekonuje, że dyrektor sportowy – Piero Ausilio, jest wielkim miłośnikiem talentu Arka. Włoch już w 2016 próbował go ściągnąć do siebie na San Siro jednak Napoli było bardziej skuteczne w rozmowach z Ajaxem i samym piłkarzem. Czemu Inter miałby ściągać kolejnego napastnika? Mianowicie, Lautaro Martinez latem może przenieść się do Barcelony, a do wykupienia Alexisa Sancheza z Manchesteru United raczej nie dojdzie. Poza tym Antonio Conte ma w zanadrzu tylko jednego doświadczonego napastnika – Romelu Lukaku.

Arek Milik jak widać jest zadowolony ze swojej gry

Milik w obecnym sezonie w barwach Napoli wystąpił 22 razy. Zanotował w nich 12 goli. Polaka wyceniają na około 40 milionów euro.

Więc która droga jest lepsza dla Milika? Pewne jest to, że Arek jest skutecznym napastnikiem. Wybór Interu i pozostanie we Włoszech to nie byłby zły pomysł. Polak dobrze zna ligę, ponieważ gra tam już od sezonu 16/17, a aklimatyzacja nie trwałaby długo. Za to zmiana ligi na hiszpańską, przyniosłaby mu nowe wyzwania oraz poszerzyłaby jego doświadczenie. Pewne jest to, że w Atletico, Milik byłby podstawowym snajperem tego zespołu.