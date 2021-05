Motorola podpowiada, jak wykorzystać smartfon w rozwoju dziecka

Temat smartfonów dla dzieci jest… trudny. Urządzenie tego typu jako prezent dla najmłodszych ma tylu zwolenników co przeciwników. Nie da się jednak ukryć tego, że smartfon dla dziecka może być bardzo przydatny. O ile dobrze podejdziemy do tego tematu. Motorola udowadnia, że da się to zrobić z rozsądkiem, by finalnie uzyskać same korzyści

Mobilne aplikacje edukacyjne

Zacznijmy od tego, co priorytetowe. Smartfon dla dziecka powinien być bogaty przede wszystkim w mobilne aplikacje, które wspierają je pod kątem edukacji. Oczywiście, to rodzic powinien zdecydować o tym, jakie programy powinny być zainstalowane. Obowiązkiem (przynajmniej według mnie) jest to, by osoba dorosła zainstalowała, a następnie zainteresowała dziecko różnymi aplikacjami edukacyjnymi.

Duolingo – aplikacja do nauki języków obcych. Możemy nauczyć się jednego z trzydziestu dostępnych języków

Polska ortografia – raczej nie trzeba przedstawiać. Pomaga w nauce poprawnej pisowni, a wszyscy dobrze wiemy, jak trudny jest nasz język

Lekturowo – biur najważniejszych informacji o lekturach, epokach, motywach literackich

Photomath – jedna z najciekawszych aplikacji matematycznych. Po zeskanowaniu równania, program podaje jego rozwiazanie z instrukcją, która sugeruje jak do niego dojść

Zdrowe zakupy – informuje po zeskanowaniu kodu kresowego to, czy produkt jest zdrowy, czy też nie

Smartfon dla dziecka. Postaw na sprawdzony sprzęt. Na przykład Motorola Moto e7 Plus

Z doświadczenia wiem, że nie ma sensu kupować bardzo drogiego sprzętu na początek przygody z urządzeniami mobilnymi. Szczególnie, jeśli ma to być smartfon dla dziecka. Aczkolwiek, nie może to być sprzęt, który będzie sprawiał problemy. Dlatego rozsądnym wyborem będzie Motorola Moto e7 Plus, która obecnie dostępna jest w większości sklepów w cenie nie przekraczającej pięciuset złotych. W tej kwocie otrzymujemy ekran o przekątnej 6,5-cala, który wyświetla obraz w rozdzielczości HD+. Dodatkowym plusem będzie pojemna bateria 5000 mAh, która powinna zapewnić dziecku dwa dni korzystania ze smartfona.

Urządzenie mobilne, a rozwój dziecka?

O ile nauka zdalna jest dziś „wygaszana”, o tyle dzieci raczej przyzwyczaiły się do takiej formy współpracy. Dlatego smartfon może być świetnym narzędziem do wspólnej nauki z rówieśnikami. Przykładowo, wspomniana Motorola Moto e7 Plus może pochwalić się dobrym aparatem przednim, oferującym rozdzielczość 8 Mpix. To sprawi, że wideokonferencje (o ile można je tak nazwać) będą przebiegać w komfortowych warunkach.

Nauka, nauką, a co z rozwojem dziecka pod kątem pasji? Kto wie, może nasze dziecko będzie w przyszłości fotografem lub filmowcem? Tego nie wie nikt. Tak czy inaczej, obecnie dostępne smartfony oferują coraz lepsze obiektywy, co przekłada się na świetnej jakości zdjęcia i materiały wideo. Bierzmy to pod uwagę i pokażmy dzieciom, że warto zainteresować się fotografią i filmowaniem. Jest to przy okazji dobra motywacja do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, czego obecnie najmłodszym zdecydowanie brakuje.