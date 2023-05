Motorola Razr 40 Ultra namiesza na rynku?

Składane smartfony na stałe wpisały się w rynek telefonów, dlatego też pojawia się coraz więcej modeli, spośród których możemy wybierać. Najnowszym składakiem na rynku jest Motorola Razr 40 Ultra, która na papierze prezentuje się bardzo ciekawie. A jak z ceną?

Nowy składak Motoroli wchodzi na rynek

Liderem na rynku składanych smartfonów jest Samsung, który wydał już kilka generacji tego typu urządzeń. Inni producenci nie pozostają jednak dłużni i przedstawiają swoje propozycje. Jedną z nich jest Motorola Razr 40 Ultra, która zostanie zaprezentowana 1 czerwca. Szczegółów nie znamy, jednak przecieki sugerują, że będziemy mieć do czynienia z naprawdę ciekawym smartfonem.

Motorola Razr była pierwszym składakiem na rynku i producent wierzy, że to właśnie w tym segmencie może namieszać. Motorola Razr 40 Ultra lub Razr+ to urządzenie, które wkrótce zadebiutuje na rynku. Telefon pod względem wizualnym został zaprezentowany na promocyjnym filmiku i możemy zobaczyć, że konstrukcja urządzenia w dalszym ciągu nawiązuje do klasycznego modelu z klapką – Razr.

Razr 40 Ultra namiesza na rynku?

Motorola Razr 40 Ultra to bardzo ciekawa propozycja

Producent co prawda nie podał żadnych szczegółów na temat telefonu, jednak przecieki sugerują, że Motorola Razr 40 Ultra będzie naprawdę ciekawym graczem na rynku. Przede wszystkim znajdziemy tutaj 3,5-calowy ekran zewnętrzny. Tak duży obszar zdecydowanie wpłynie na jego funkcjonalność. W ekranie umieszczono dwa obiektywy oraz lampę błyskową LED. Ekran będzie posiadał wszystkie przydatne “bajery” – AOD, widżety czy powiadomienia.

Główny wyświetlacz ma być wykonany w technologii AMOLED, ma mieć wielkość 6,9-cala. Według plotek Motorola Razr 40 Ultra ma być napędzany procesorem Snapdragon 8+ Gen 1 i oferować do 12 GB pamięci i 512 GB na dane. Aparaty główne to podobno: 12-megapikselowy obiektyw szerokokątny z przysłoną f/1.5 i optyczną stabilizacją obrazu oraz 13-megapiskelowy szerokokątny układ ze stabilizowanym obiektywem f/2.2. Aparat do selfie ma mieć 32 Mpix i przysłonę f/2.4.

Razr 40 Ultra namiesza na rynku? Razr 40 Ultra namiesza na rynku?

Na pokładzie znajdzie się 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 ax, a sam telefon ma oferować wymiary 170,8 x 74 x 7 mm przy wadze 189 g. Według serwisu WinFuture telefon w Europie ma kosztować 1169-1199 euro.

Źródło: WinFuture