Motorola rizr to smartfon z rozwijanym ekranem. Zobacz, jak działa!

Dziś smartfony wyposażone w składany ekran nie robią na nikim wrażenia, ponieważ na rynku znajdziemy ich coraz więcej. Motorola rizr to coś innego, ponieważ jest to model z rozwijanym ekranem. Zobaczcie, jak działa prototyp smartfona przyszłości!

Kolejny etap ewolucji smartfonów – rozwijane ekrany

Kiedy jeszcze kilka lat temu pojawiły się pierwsze smartfony z rozkładanym ekranem, każdy miłośnik nowych technologii zachwycał się tym rozwiązaniem, a każda osoba, która weszła w posiadanie takiego smartfona, mogła chwalić się tym niecodziennym smartfonem. Dziś na rynku znajdziemy kilka modeli ze składanym ekranem, dlatego też zachwyt nimi już dawno przeszedł.

Kolejnym etapem ewolucji smartfonów z elastycznymi ekranami jest rozwiązanie, z którego korzysta już prototyp, Motorola rizr. Smartfon ten został wyposażony w rozwijany ekran, którego działanie zaprezentowano na poniższym filmiku. Urządzenie posiada dwie wielkości ekranu, które możemy zmieniać. Tak wygląda przyszłość urządzeń mobilnych.

Motorola rizr, czyli smartfon przyszłości

Motorola rizr to bardzo ciekawy smartfon, który korzysta z technologii rozwijanego ekranu. Co prawda nie jest to nowa technologia i marka należąca do Lenovo nie jest również pierwszą, która zaprezentowała działanie swojego prototypu, jednakże Motorola postanowiła pokazać możliwości swojego urządzenia tuż przed targami Mobile World Congress 2023. Możliwość przetestowania model rizr miała redakcja Android Authority.

To, co wyróżnia rizr od innych smartfonów z rozwijanym ekranem to fakt, że ekran ten rozwija się wertykalnie, a nie na boki. Przed rozciągnięciem smartfon wykorzystuje 5-calowy ekran POLED o proporcjach 15:9. Gdy postanowimy rozwinąć ekran, ten zwiększa się do 6,5-cali i oferuje proporcje 22:9. Smartfon przy zwiniętym ekranie ma kompaktowe wymiary i bez problemu mieści się w kieszeni. Zwinięty tylny panel robi wtedy za dodatkowy wyświetlacz, na którym widzimy powiadomienia, pogodę czy wiadomości.

Redakcja Android Authority podkreśla dużą funkcjonalność tego rozwiązania, ponieważ po rozwinięciu ekranu mamy większy obszar roboczy. Cały mechanizm składa/rozkłada smartfon w krócej niż 3 sekundy i może aktywować się automatycznie przy oglądaniu filmów czy pisaniu wiadomości. Warto zaznaczyć, że Motorola rizr jest jedynie konceptem, który może lub nie trafić w przyszłości na sklepowe półki.

