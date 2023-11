Szaleństwo z okazji Black Friday 2023 “dotknęło” również markę Motorola. Jeśli szukasz solidnego telefonu z Androidem, dobrze trafiłeś. Nie dość, że masz czysty system to jeszcze dobrą jakość wykonania i wydajne parametry. Jakby tego było mało, wybrane modele są teraz przecenione. Możesz zaoszczędzić od 100 do 500 złotych w zależności od smartfona, który wybierzesz.

Motorola również ma fajne ceny z okazji Black Friday 2023!

Opisywanie wszystkich parametrów technicznych poszczególnych modeli raczej nie ma sensu. W sieci ale też i u nas możecie znaleźć recenzje smartfonów, które są objęte promocją. Tak czy inaczej, napiszę kilka słów o każdym z nich abyś mógł ocenić czy dany model pasuje do Twoich wymogów. W skrócie dodam również, jakie smartfony możesz kupić taniej i ile oszczędzić. Aby nie przedłużać, właśnie od tego zacznę. Dodam tylko, że Motorola przeceniła zarówno te tańsze modele z serii moto g, jak i eleganckie edge oraz smartfony z klapką z serii razr. Jeśli chcesz przeczytać moją recenzję Motorola Razr 40 Ultra, wystarczy, że klikniesz w link.

moto g23 (8/128 GB) – 599 zł zamiast 699 zł (rabat 100 zł);

zamiast 699 zł (rabat 100 zł); moto g73 5G (8/256 GB) – 799 zł zamiast 999 zł (rabat 200 zł);

zamiast 999 zł (rabat 200 zł); moto g82 5G (6/128 GB) – 799 zł zamiast 999 zł (rabat 200 zł), promocją objęta jest wersja kolorystyczna White Lily;

zamiast 999 zł (rabat 200 zł), promocją objęta jest wersja kolorystyczna White Lily; edge 30 ultra (12/256 GB) – 2599 zł zamiast 2999 zł (rabat 400 zł);

zamiast 2999 zł (rabat 400 zł); edge 40 pro (12/256 GB) – 3599 zł zamiast 3999 zł (rabat 400 zł);

zamiast 3999 zł (rabat 400 zł); razr 40 (8/256 GB) – 2999 zł zamiast 3499 zł (rabat 500 zł);

zamiast 3499 zł (rabat 500 zł); razr 40 ultra (8/256 GB) – 4499 zł zamiast 4999 zł (rabat 500 zł).

Dodam jeszcze, że promocja obowiązuje do 30 listopada, z wyłączeniem modeli moto g73 5G oraz moto g82 5G, które są tańsze do 27 listopada. Jak widać, ten Black Friday 2023 w przypadku Motoroli nieco się przedłużył. Jeśli chcecie poznać szczegóły akcji, warto odwiedzić stronę marki: https://www.motorola.com/pl/promocje.

Razr 40 Ultra. Nowy telefon z klapką.

Motorola oferuje atrakcyjne ceny z okazji Black Friday 2023. Poznaj smartfony objęte promocją

Zacznijmy od najtańszego modelu – moto g23, który w po rabacie kupicie za niecałe 600 zł. Jest to smartfon z ekranem o przekątnej 6,5 cala, który wyświetla obraz w rozdzielczości HD+. Raczej standard jeśli chodzi o budżetowe modele, aczkolwiek fajnym dodatkiem jest odświeżanie ekranu na poziomie 90 Hz. Do tego mamy 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB na nasze dane. Procesor to w tym przypadku Helio G85. Bateria o pojemności 5000 mAh może być szybko naładowania dzięki ładowaniu 30 W TurboPower.

Kolejny smartfon w ofercie promocyjnej, przeceniony o 200 zł (z 999 zł na 799 zł) to moto g73 5G. W tym przypadku dostajemy naprawdę solidne parametry. Przykłady? Wyświetlacz LCD IPS 6,5″ oferujący rozdzielczość FHD+ oraz częstotliwość odświeżania 120 Hz! Do tego 8 GB pamięci RAM, 256 GB na pliki, komunikacja 5G, bardzo dobry aparat UltraPixel 50 MP + * MP i obiektyw do selfie 16 MP. Bateria 5000 mAh ładowana jest za sprawą technologii TurboPower 30 W.

Przechodzimy do naprawdę świetnego stosunku ceny do jakości. A oferuje ją moto g82 5G. To naprawdę solidna propozycja za 799 zł, jednak pamiętajcie – promocją objęty jest tylko jeden kolor. Warto dodać, że w przypadku tego modelu wchodzimy w “świat” dobrych, naprawdę dobrych podzespołów. Przykładowo mamy bezbramkowy wyświetlacz pOLED o przekątnej 6,6 cala. Wyświetla obraz w rozdzielczości FHD+ oraz oferuje oczywiście 120 Hz odświeżanie. Do tego dodajmy procesor Snapdragon 695 5G, całkiem wydajny oraz 6 GB pamięci RAM i 128 GB na nasze dane. Aparat? Obiektyw 50 MP, jednak wyróżnik w tym segmencie to optyczna stabilizacja obrazu! Bateria, chyba klasyka dla Motoroli – 5000 mAh i 30 W ładowanie TurboPower.

Motorola niszczy konkurencję? W przypadku Black Friday 2023 otrzymujemy naprawdę rozsądnie wycenione modele. Na zdjęciu Motorola edge 40 neo.

W promocji Motoroli na Black Friday 2023 biorą udział naprawdę ciekawe modele

Jeśli chodzi o flagowe modele marki, mamy do dyspozycji między innymi edge 40 ultra, czyli smartfon z ekranem pOLED FHD+ oferujący przekątną 6,67 cali. Do tego dochodzi wydajny procesor Snapdragon 8+ Gen 1 oraz bardzo ciekawy aparat 200 MP z optyczną stabilizacją obrazu. Do tego chodzi ładowanie z prędkością wynoszącą aż 125 W!

Kolejnym ciekawym smartfonem Motorola, który również jest objęty promocją to edge 40 pro. Jest to flagowiec, który gwarantuje nam przede wszystkim najwyższą wydajność, a to za sprawą między innymi procesora Snapdragon 8 Gen 2 oraz topowy komfort użytkowania, który zawdzięczamy ekranowi pOLED o przekątnej 6,67 cali z odświeżaniem 165 Hz! W tym przypadku warto również wspomnieć o aparacie 50 MP, szybkiej pamięci UFS 4.0, certyfikacie IP68 oraz ładowaniu TurboPower 125 W.

W ofercie promocyjnej będziemy również mogli “zdobyć” o pięćset złotych taniej składany smartfon razr 40 ultra, który miałem okazję poznać podczas premiery – pisałem o tym wcześniej. W tym przypadku “dostajemy” przede wszystkim zewnętrzny wyświetlacz o przekątnej 3,6 cali, pOLED 6,9 cali (odświeżanie 144 Hz) oraz procesor Snapdragon 8+ Gen 1. Oczywiście, największym wyróżnikiem jest rzecz jasna to, że wspomniany ekran główny jest składany. Mało tego, tak naprawdę w wielu przypadkach wcale nie musimy rozkładać smartfonu, gdyż wiele aplikacji działa na zewnętrznym wyświetlaczu!