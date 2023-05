Wiele osób narzeka na to, że Ekstraklasa jest słaba i przez to twierdzi, że nie ma sensu oglądać meczy na polskich boiskach. Liczby mówią zdecydowanie coś innego! Zostały jeszcze trzy kolejki do zakończenia sezonu, a już dziś wiemy, że łączna liczba widzów przekroczyła 2,5 miliona! Robi wrażenie, prawda?

Wróćmy do 31 kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasa. Nie wiem czy wiecie, ale stadiony odwiedziło ponad sto tysięcy osób! Ciekawi jesteście, który mecz cieszył się największym zainteresowaniem? Już informuję. Mowa o spotkaniu Lech – Cracovia, które wygrała drużyna z Poznania. Mecz zakończył się wynikiem 3:0, a swoje drużyny dopingowało aż 31 123 fanów! Bardzo dużo osób oglądało również spotkanie Pogoń Szczecin – Legia Warszawa. W tym przypadku mowa o frekwencji na poziomie 20 257 widzów. Na “podium” jeśli chodzi o widzów załapał się mecz Korona Kielce – Raków Częstochowa. Na Suzuki Arena pojawiło się 14 300 fanów.

Mówisz, że Ekstraklasa jest słaba? Zobacz ile osób ją ogląda

Ostatnie dziewięć ligowych meczy oglądało z trybun dokładnie 108 027 kibiców. Jest to drugi najlepszy wynik w sezonie, bowiem niepokonana nadal zostaje 11-ta kolejka, którą zobaczyło na żywo 108 158 widzów. Warto jeszcze dodać, że to już piąty raz, kiedy PKO Ekstraklasa przekroczyła barierę stu tysięcy kibiców, którzy udali się na stadiony. Daje nam to średnią liczbę widzów na poziomie 9149 na jeden mecz.

Spotkajmy się na stadionie

Jak widać, kampania wizerunkowa pod tytułem “spotkajmy się #nastadionie” przynosi efekt. Ekstraklasa łącznie z klubami aktywnie zachęca kibiców, by oglądali mecze na żywo, z trybun. Dwa i pół miliona widzów jeszcze przed zakończeniem sezonu to naprawdę świetny wynik. Zgadzacie się?

Dodam jeszcze, że skróty ze spotkań Ekstraklasy możecie oglądać 24 na dobę. Wystarczy odwiedzić portal Ekstraklasa.tv. Zdjęcia pochodzą z profilu PKO Ekstraklasa na Facebooku. Sprawdź również inne nasze artykuły z kategorii sport.