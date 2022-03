MŚ 2022. Włochy jednak pojadą na Mundial? Decyzja wkrótce!

Mecz Włochy – Macedonia Północna zakończył się sporą niespodzianką. Azzuri stracili bramkę w 92. minucie i pożegnali się z wizją gry na Mistrzostwach Świata w Katarze. Okazuje się jednak, że nie wszystko stracone, ponieważ reprezentacja Włoch może zagrać na Mundialu. Wszystko za sprawą skandalu związanego z reprezentacją Iranu.

Reprezentacja Włoch doznała bolesnej porażki

Włochy były faworytem spotkania z Macedonią Północną. Podopieczni Roberto Manciniego są przecież aktualnym mistrzem Europy, więc wydawało się, że awans na Mistrzostwa Świata w Katarze będzie formalnością. Tak się jednak nie stało. Azzuri zajęli drugie miejsce w grupie i o awans na Mundial musieli walczyć w barażach. Pojedynek z Macedończykami nie zakończył się dla nich dobrze.

W 92. minucie, kiedy wydawało się, że spotkanie trzeba będzie rozstrzygnąć w dogrywce lub w rzutach karnych, do piłki dopadł Aleksandar Trajkovski, który przeholował piłkę pod pole karne Włochów i mocnym strzałem z dystansu pokonał Gianluigiego Donnarummę. Całe Włochy zawyły z bólu, a Macedonia cieszyła się z awansu do finału baraży. Ostatecznie jednak przegrali z Portugalią i nie pojadą na Mundial. Najnowsze plotki mówią jednak, że Włosi mogą wybrać się do Kataru. Dlaczego?

Skandal na meczu Iranu. Włochy pojadą na Mundial?

We wtorek (29 marca) Iran rozgrywał swoje spotkanie z Libanem. Irańczycy byli pewni awansu na Mistrzostwa Świata w Katarze, więc wynik tego pojedynku nie odgrywał dużej roli. Mecz zakończył się zwycięstwem Iranu 2:0, jednak to nie widowisko sportowe przykuło uwagę całego świata. Okazało się, że na stadion nie wpuszczono dwóch tysięcy kobiet, które posiadały ważne bilety. To doprowadziło do ich protestu, więc służby porządkowe w celu uspokojenia tłumu zaczęły stosować gaz pieprzowy. W Iranie w 2019 roku zniesiono restrykcje, które zakazywały kobietom uczestniczenia na meczach piłkarskich.

Ten incydent może sporo kosztować irańską federację piłkarską. Iranowi grozi wykluczenie z Mundialu w Katarze! FIFA rozważa taką opcję i okazuje się, że reprezentacją, która wskoczyłaby na ich miejsce, są Włochy. Dlaczego oni? W tym przypadku wyznacznikiem jest miejsce w światowym rankingu FIFA, a Włosi zajmują w nim 6. pozycję. Football Italia powołuje się na rzetelne źródła i twierdzi, że taki scenariusz jest prawdopodobny.

FIFA decyzję musi podjąć najpóźniej do jutra, ponieważ właśnie w piątek (1.04) odbędzie się losowanie fazy grupowej Mistrzostw Świata 2022 w Katarze!

